"Слуга народа" Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский из фракции "Слуга народа" отказался встать во время минуты молчания, которую объявила вице-спикер Елена Кондратюк в память о погибшим на Майдане. Об этом сообщил журналист издания Rozgolos Info.

Елена Кондратюк предложила провести внеочередное заседание Верховной Рады для принятия специального заявления к 6-й годовщине Революции Достоинства и рассмотрения отчета о расследовании дел Майдана.

"Небо падает", - это последние слова 20-летнего Устима Голоднюка. Я прошу почтить память героев Небесной Сотни и Революции Достоинства минутой молчания", - сказала Кондратюк.

Журналист Андрей Дзындзя снял и опубликовал на Facebook видео на котором видно, что, когда депутаты поднялись со своих мест, Бужанский демонстративно остался сидеть. Также видно, что ему напоминают, что нужно подняться, но он отказывается.

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