"Не было диалога с людьми". Активист из Новых Санжар рассказал о причинах бунта

На въезде в Новые Санжары перекрыли дорогу около 300-400 человек, которые протестуют против размещения в городе эвакуированных из Уханя украинцев. Там также находится несколько подразделений нацгвардейцев. Об этом рассказал один из протестующих Роман Бобенец в комментарии Фокусу.

По его словам, жители возмущены тем, что санаторий, куда везут эвакуированных, не приспособлен для карантина.

"Суть в том, что военный санаторий – это санаторий, в котором отдыхают военные после АТО, реабилитации, и он не приспособлен для даже возможно больных. Тем более нет достоверной информации, что они не больны коронавирусом. И военный санаторий находится в самом центре курортного городка, т.е. распространение этого вирусу возможно стремительно", – говорит он.

Бубинец говорит, что жителям ранее никто не говорил, что в город могут направит эвакуированных.

"Необходимо было провести с людьми какой-то диалог, а не прорываться штурмом через жителей. Если бы собрали людей и рассказали бы, что к нам едут из Китая, все готово к встрече и все будет хорошо – это одно. Но ничего этого не было. Люди потому и сбунтовались, что все было до последнего засекречено. Около 10 000 людей жителей. На протесте как мужчины, так и женщины и даже дети, детей по младше сейчас закрыли в школе чтобы не дай бог не влезли", – рассказывает он.

Бубинец также говорит, что вчера после ужина вывезли всех постояльцев санатория.

"Мы не против того чтобы людей эвакуировали и привезли домой на родину, но не в такое учреждение и не таким образом – под грифом засекречено", – подытожил он.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки отправился в Харьков. От туда эвакуированных отвузут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

В МВД заявили, но среди эвакуированных нет зараженных. А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".