Я їду додому. Все, что известно об эвакуации украинцев из Уханя (обновляется)

На карантин украинцев разместят в Новых Санжарах Полтавской области

Самолет авиакомпании SkyUP с эвакуированными из Уханя украинцами прилетел в аэропорт "Борисполь" на дозаправку, после чего полетит в Харьков. Украинцев на карантин разместят в Новых Санжарах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Всего на борту находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

"Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алма-аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украина подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы", - говорится в сообщении..

Специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Там они будут находится на карантине 14 дней.

"Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполициею и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба", - говорится в сообщении.

В МВД призвали украинцев не поддаваться на провокации.

Отметим, что перед посадкой в Борипосле самолет более часа наматывал круги над Харьковской областью.

Тем временем в Новых Санжарах с ночи продолжаются протесты местных жителей. Они перекрывают дороги и требуют не селить здесь эвакуированных. В город стягивают силы Нацполиции и Нацгвардии, на месте также находится глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Обновлено 12:10

Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев и иностранцев из Уханя, приземлился в аэропорту Харькова.

Обновлено 12:05

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан с пониманием отнестись к ситуации вокруг эвакуации украинцев и граждан других стран из китайского Уханя.

"Призываю граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность и с пониманием отнестись к ситуации и нашим гражданам и иностранцам, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации", – отметил Гончарук.

Тем временем, в пригороде Тернополя, на въезде в санаторий "Медоборы", местные жители устроили молебен, опасаясь размещения там на карантин эвакуированных из китайского города Ухань украинцев.

Обновлено 11:30

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя улетел из аэропорта "Борисполь", в котором он находился на дозаправке, в Харьков.

Обновлено 11:10

Жители Новых Санжаров Полтавской области продолжают противостоять силам полиции в связи с госпитализацией эвакуированных из Уханя граждан Украины. Полиция совместно с Нацгвардией и при использовании тяжелой военной техники, пытается убрать автомобили протестующих с проезжай части.

Обновлено 11:00

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач по транспортировке прибывших из Китая украинцев и граждан других стран. Подготовлено семь автобусов. К выполнению задач привлечено 33 спасателя.

Обновлено 10:50

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты против приема эвакуированных украинцев из Китая и заверил, что охрана будет "серьезнее, чем у президента".

По словам Зеленского, меры безопасности – беспрецедентные, власть сделала все возможное и невозможное, чтобы гарантировать – вирус в Украине не попадет.

"Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах", – сказал президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

В списки эвакуированных не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но попольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации.