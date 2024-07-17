"Может сэкономить драгоценное время": представлен мощный БПЛА-медэвак Grille (видео)

По словам производителя, мультикоптер Grille развертывается за 15 минут, может быстро эвакуировать раненых с фронта, поддерживая в пути их жизненно важные показатели.

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Немецкая компания Avilus представила на аэрокосмической выставке ILA Berlin мультикоптер Grille, предназначенный для эвакуации раненых и транспортировки грузов между фронтом и тылом. Об этом пишет портал АрмияInform.

Сообщается, что система включает мультикоптер MEDEVAC Grille, мобильный операционный центр, трейлерную платформу для авиаперевозок, обслуживания и логистики TROL и цифровую магистраль MEDC4I. Grille может быть подготовлен к эксплуатации двумя солдатами за 15 минут.

Мультикоптер Grille Фото: Avilus

В Avilus отмечают, что Grille может использоваться для тактической эвакуации раненых из опасных зон, транспортировки пациентов между медицинскими учреждениями, перевозки медицинского оборудования, а также для некоторых специальных операций в зонах повышенного риска.

По данным производителя, мультикоптер способен перевозить полезную нагрузку весом до 135 килограмм при взлетной массе 695 килограмм. Аппарат оснащен электрическим двигателем мощностью 240 кВт, который позволяет ему разгоняться до 86 км/ч на высоте 2,1 тысячи метров. В приводе используются целых 12 роторов. Дальность полета БПЛА — 51 километр.

Мультикоптер Grille Фото: Avilus

Управление БПЛА Grille основано на спутниковой связи, но автопилот также может использовать инерциальную навигацию. Внутри аппарат оснащен оборудованием для мониторинга жизненно важных показателей раненных и устройствами для их поддержки. Информация о состоянии раненого непрерывно передается операторам системы. Пациент также может связаться с командой спасателей по видеосвязи.

"За счет этого можно выиграть драгоценное время, чтобы дать пострадавшему и хирургу справедливый шанс на проведение жизненно важных операций", — сказал о новом БПЛА профессор медицины Питер Биберталер.

БПЛА Grille

Напомним, тернопольская компания "Роботизированные Комплексы" передала военнослужащим Сил обороны Украины, воюющим на Харьковском направлении, первые многофункциональные роботизированные комплексы "Мураха", которые могут эвакуировать сразу двух раненых.

Кроме того, Силы обороны Украины активно используют наземную роботизированную платформу "Воля-Е". В частности с ее помощью уже эвакуировали с поля боя сотню раненых военнослужащих.