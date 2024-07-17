"Може заощадити дорогоцінний час": представлено потужний БПЛА-медевак Grille (відео)

За словами виробника, мультикоптер Grille розгортається за 15 хвилин, може швидко евакуювати поранених із фронту, підтримуючи в дорозі їхні життєво важливі показники.

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Німецька компанія Avilus представила на аерокосмічній виставці ILA Berlin мультикоптер Grille, призначений для евакуації поранених і транспортування вантажів між фронтом і тилом. Про це пише портал АрміяInform.

Повідомляється, що система включає мультикоптер MEDEVAC Grille, мобільний операційний центр, трейлерну платформу для авіаперевезень, обслуговування та логістики TROL і цифрову магістраль MEDC4I. Grille може бути підготовлений до експлуатації двома солдатами за 15 хвилин.

Мультикоптер Grille Фото: Avilus

В Avilus зазначають, що Grille може використовуватися для тактичної евакуації поранених із небезпечних зон, транспортування пацієнтів між медичними установами, перевезення медичного обладнання, а також для деяких спеціальних операцій у зонах підвищеного ризику.

За даними виробника, мультикоптер здатний перевозити корисне навантаження вагою до 135 кілограмів за злітної маси 695 кілограмів. Апарат оснащений електричним двигуном потужністю 240 кВт, який дає йому змогу розганятися до 86 км/год на висоті 2,1 тисячі метрів. У приводі використовуються цілих 12 роторів. Дальність польоту БПЛА — 51 кілометр.

Мультикоптер Grille Фото: Avilus

Управління БПЛА Grille засноване на супутниковому зв'язку, але автопілот також може використовувати інерціальну навігацію. Усередині апарат оснащений обладнанням для моніторингу життєво важливих показників поранених і пристроями для їхньої підтримки. Інформація про стан пораненого безперервно передається операторам системи. Пацієнт також може зв'язатися з командою рятувальників через відеозв'язок.

"Завдяки цьому можна виграти дорогоцінний час, щоб дати потерпілому і хірургу справедливий шанс на проведення життєво важливих операцій", — сказав про новий БПЛА професор медицини Пітер Біберталер.

БПЛА Grille

Нагадаємо, тернопільська компанія "Роботизовані Комплекси" передала військовослужбовцям Сил оборони України, які воюють на Харківському напрямку, перші багатофункціональні роботизовані комплекси "Мураха", що можуть евакуювати одразу двох поранених.

Крім того, Сили оборони України активно використовують наземну роботизовану платформу "Воля-Е". Зокрема, з її допомогою вже евакуювали з поля бою сотню поранених військовослужбовців.