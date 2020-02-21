Протесты неспростра. В соцсетях обсуждают, что стоит за беспорядками в Новых Санжарах

События, которые предшествовали и сопровождали эвакуацию украинцев из Уханя, настолько поразили Украину в частности и весь мир в целом, что начали появляться мнения о том, что это была провокация. Ведь не может же быть так, чтоб "добрые" граждане Новых Санжар (Полтавская область Шкло (Львовская область) и Микулинцев (Тернопольская область) всерьез могут вести себя как средневековые "темные" селяне, которые готовы проводить молебны, перекрывать дороги и бросать камни в транспорт, лишь бы не пропустить в свои города и поселки людей, которые не несут никакой опасности для окружающих.

Тем более, так получилось, что прилет эвакуированных (20 февраля) совпал с Днем героев Небесной сотни и, как не крути, но зрелище горящих шин и силовиков, разгоняющих протестующих, несколько отвлек внимание от дня памяти. Что также заставило некоторых думать, что протесты состоялись неспроста, и кто-то за ними стоит. Стали появляться посты, в которых "разоблачают" некоторых из протестующих. Оказывается, они не из Новых Санжар, где проходили самые массовые протесты, а "понаехали" из других городов. В двух конкретных случаях из Кропивницкого и Кривого Рога. Но, предположительно, есть "гости" и из других городов.

Тем более, что эту информацию поначалу подтвердили и в местной полиции. 16 из 24 задержанных, что, в частности, бросали камни в автобусы эвакуированных в Новых Санжарах Полтавской области, оказались неместными. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев. "Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", – сказал он. При этом 23 из 24 задержанных уже отпустили.

Добавим, что начальник областной полиции опроверг эту информацию, выступая перед депутатами Полтавского облсовета, сообщив все задержанные – местные жители. Но отметил, что полиция видела и посторонних лиц, личность которых сейчас устанавливается.



Были высказаны мнения, что протесты организованы из Киева теми политическими силами, что желают "раскачать" ситуацию в стране, и даже из самой Москвы. Ведь для этого все средства хороши, а возмущенная публика, швыряющая камни в автобусы с эвакуированными – это показательно и дает отличную картинку для СМИ.

Были и прямые намеки на то, что вся хаотическая ситуация с эвакуацией и ее провал (в первую очередь медийный), это отличный способ попиариться, появившись в гуще событий, и выступив миротворцем. Так, по мнению некоторых пользователей, поступил глава МВД Арсен Аваков, премьер-министр Алексей Гончарук да и сама глава МОЗ Зоряна Скалецкая, которая уже заявила, что все две недели карантина проведет вместе с эвакуированными.

Сами жители Новых Санжар, которых сейчас осуждают и критикуют по всем соцсетям, пытаются объясниться и дать понять, что с ними также поступили некорректно, а протесты – это следствие неумелой политики властей.

А то что власть, читай, причастные министры и президент изначально проводили неправильную политику и готовили эвакуацию из рук вон плохо, говорят все чаще. Логично предположить, что если изначально все шло негладко, то и последний этап эвакуации просто не мог пройти спокойно.

Кроме попыток найти виноватых в хаосе, возникшем во время эвакуации украинцев из Уханя, часто встречается мнение, что все "теории заговора" это просто попытки оправдать собственную глупость и неосведомленность. Потому что протесты в Новых Санжарах — это просто один из многих штрихов, из которых и состоит портрет среднестатистического украинца: неумеющего анализировать, делать выводы, верящего в приметы и прочую чушь.

Сейчас эвакуированные находятся в Новых Санжарах под охраной. Страсти поутихли. Из окна они видят кордон правоохранителей.

Новые Санжары, санаторий, где содержатся эвакуированные из Уханя/Фото: Алина Курлович

А те, кто заселились в номера, демонстрируют условия, которые мало напоминают ту радужную картинку, что показывали в соцсетях накануне. Сейчас открыто несколько дел, самые рьяные хулиганы задержаны, а в самих Новых Санжарах восстановился относительный покой. Туда даже прибыли волонтеры Красного Креста, которые привезли эвакуированным из Китая еду. Также они ходят по домам местных жителей и успокаивают их, рассказывая об отсутствии рисков заражения.

Вполне может оказаться, что две следующие недели карантина пройдут спокойно. Но если опасения местных жителей подтвердятся, и кто-то из эвакуированных окажется болен, то тогда украинскую власть ждет следующий экзамен, который она обязана выдержать.