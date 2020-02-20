Аутодафе по-украински. В соцсетях обсуждают беспорядочную эвакуацию сограждан из Уханя

Эвакуация украинцев из Уханя затянулась на несколько недель, даты вылета постоянно менялись, страсти накалялись, а когда борт все-таки прилетел – встретили его акциями протестов, паникой и неразберихой.

С эвакуацией украинцев из Уханя изначально все было не очень гладко. Даты эвакуации постоянно менялись, в министерстве отказывались сообщать прессе точную дату вылета, не сообщалось, где будут жить эвакуированные из Уханя украинцы. После очередного переноса даты вылета в СМИ начали появляться жалобы и обращения тех, кто хотел бы побыстрее покинуть эпицентр эпидемии.

Надо отметить, что Ухань в данный момент – закрытый город. Жителям запрещено покидать жилые комплексы, квартиры и дома, чтобы сходить в магазин – нужно получить разрешение полиции и это не дает гарантии, что человека пустят внутрь и дадут совершить покупки. Не ходит транспорт, не работает служба доставки и такси. Из Уханя невозможно выехать и туда невозможно попасть. Вполне объяснимо, что граждане Украины захотели покинуть Китай и вернуться домой, отсидеть положенный срок в карантине и вернуться к нормальной жизни. Другие государства вывезли своих граждан весьма оперативно. Россия это сделала, например, на военном самолете.

Впервые об эвакуации украинцев заговорили в начале февраля, эвакуация была назначена на первую неделю месяца, потом перенесена на 10 число, потом на 12-е. Выглядело все обстоятельно: сообщения размещали на сайте посольства Украины в Китае, граждан предупредили.

Потом из соцсетей выяснилось, что никто никуда не летит. И если посольство со своей стороны сработало достаточно оперативно, то в Украине своих граждан вроде как и не ждали. Пока в Ухане украинцы в буквальном смысле этого слова сидели на чемоданах, глава МОЗ Зоряна Скалецкая рассказывала, что дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия (они ее уже подписали). И после того как учреждения для карантина в Украине проверят на готовность.

Пока государство готовилось (или делало вид, что готовится), в Украине распространялись панические настроения. В принципе, это вполне объяснимо: СМИ каждый день пишут о постоянно увеличивающемся количестве зараженных и умерших от коронавируса, видео из Китая демонстрирует пустые улицы и баррикады на въездах в города, а президент Владимир Зеленский грозит отправить эвакуированных в особняки тех, кто якобы подстрекает жителей на протесты: "если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в их особняки", – сказал президент. Заявление было сделано после того, как в поселках Шкло (Львовская область) и Микулинцы (Тернопольская область) прошли митинги против размещения эвакуируемых украинцев из Китая в местных санаториях, а руководитель санатория "Медоборы" в Тернопольской области под давлением местных жителей написал отказ от приема граждан, которые должны быть эвакуированы. Работники санатория заявили, что они не выйдут на работу, если эвакуированных доставят к ним.

Глава МОЗ Зоряна Скалецкая еще 19 февраля сохраняла интригу не сообщая, где именно будут размещены эвакуированные, но упоминала четыре объекта в разных городах Украины, которые подходят для карантина. Их конкретное местоположение не называли "из соображений безопасности". Но заверили, что карантинная зона будет охраняться сотрудниками Национальной полиции и Нацгвардии. Медицинское наблюдение в обсервационной зоне будут обеспечивать те же врачи, которые сопровождали людей при эвакуации из Китая.

Но, как оказалось, недостаток информации и общая неосведомленность населения о коронавирусе и подробностях эвакуации, сыграли против этого плана. На заседании Тернопольского облсовета прямо заявили о недопустимости размещения эвакуированных граждан. Во Львовской области прошли акции протеста у госпиталя для ветеранов и репрессированных, куда также собирались доставить эвакуированных.

Некоторые народные депутаты не забыли подлить масла в огонь. Причем сначала "добились" неразмещения граждан Украины на территории, где проживают их избиратели, а потом осудили тех, кто сделал то же самое, протестуя на улице. Некоторые политики пошли дальше и назвали попытку разместить эвакуированных соотечественников в определенной области "местью за патриотизм".

Так что когда наступил "час икс", и самолет из Уханя прибыл в Украину, оказалось, что ему тут не рады. И акции протеста переросли в полноценное противостояние с перекрытием дорог, поджегом шин и стычками с правоохранителями.

В итоге, намотав круги над Харьковом, лайнер сел в Борисполе для дозаправки. Их там встретили медики, еще раз заверили СМИ, что все пассажиры на борту здоровы, а МВД официально сообщило, что украинцы и иностранцы, эвакуированные из китайского Уханя, будут изолированы на 14 дней в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Там с утра происходили стычки, так как слухи о том, что эвакуированных везут именно в Полтавскую область, распространялись быстрее, чем официальные заявления ведомств.

Президент Владимир Зеленский запоздало призвал украинцев "оставаться людьми". Он пояснил, что государство приняло беспрецедентные меры безопасности, чтобы избежать распространения вируса в Украине. "Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней", — заявил Зеленский.

К слову, на борту самолета изумлены тем, как их встречают соотечественники. Об этом сообщает журналист телеканал Украина Александр Махов.

"Тут весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики — все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище. Все в норме, к слову", — написал он и опубликовал фото с борта лайнера.

Фото: ТСН

Самолет удалось посадить в Харькове, ранее там возникли проблемы из-за обледеневшей полосы. Медики, находившиеся на борту, за время перелета не выявили ни у одного из 45 украинских пассажиров и 27 иностранцев симптомов заболевания. Сейчас украинцев вместе с гражданами Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля везут на автобусах ГСЧС в Полтавскую область, в Новые Санжары. Где все еще продолжаются акции протеста.

Местные жители сообщают, что дороги перекрыты, и что они расходиться не собираются. А в город введена военная техника.

В соцсетях тем временем пытаются выяснить, что произошло и почему к здоровым людям, эвакуированным из Китая, относятся как к зачумленным в Средние века. Один из очевидных виноватых – представители МОЗ, вся власть в целом и президент лично. Они проводили невнятную разъяснительную работу, якобы стращали народ и в итоге получили массовые протесты.

Тех, кто протестует – осуждают и стыдят, обвиняя в мракобесии и "средневековом мышлении".

Или подозревают, что все происходящее имеет политический оттенок. Тем более, именно об этом говорил в интервью и нардеп от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий: "некоторые политические силы на беде украинский делают себе пиар. Я не верю, что украинцы сказали не пускать других сограждан домой. Мы страна, которая пережила два Майдана, мы последнее из дома выносили и помогали людям, на фронт отправляли", — заявил депутат.

К попыткам вразумить украинских граждан даже присосединилась ПЦУ, призывая их быть милосердными и помогать эвакуированным: "пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность!", - призвали в Церкви. А в соцсетях отметили, что большинство протестующих вполне могут считаться "добрыми христианами", которые регулярно посещают церковь, но по отношенирю к своим согражданам они ведут себя совершенно не по-христиански.

Часть пользователей, задумалось, как себя сейчас чувствуют граждане Украины, которые в онлайн-режиме могут следить за мракобесием, которое происходит в XXI веке в "центре Европы".

Происходящее в Украине нашло отражение и в многочисленных шутках и "фотожабах", в которых превалируют средневековые мотивы и черный юмор. Тем более, что некоторые граждане прямо пишут в соцсетях, как они бы избавились от своих сограждан из Уханя.

В данный момент автобусы с эвакуированными украинцами следуют в Новые Санжары, где, по свидетельствам местных жителей, противостояние с силовиками продолжается, пусть и не такое ожесточенное, как с утра.

Невыясненными остаются несколько вопросов: если автобусы все-таки прибудут в Новые Санжары, то смогут ли они добраться до санатория, где разместят эвакуированных, если их разместят, то насколько это безопасно, даже при условии усиленной охраны и патрулирования улиц рядом. И не явятся ли "добрые" жители города с факелами под стены санатория "выкуривать" оттуда своих соотечественников, которые, как они считают, несут им опасность заражения, хотя уже несколько компетентных источников подтвердили, что среди украинцев из Уханя больных нет, а карантин - это обычная мера предосторожности в подобных случаях.