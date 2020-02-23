100 баллов набрали лишь двое. Закончился первый этап конкурсного отбора на прокуроров САП

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в стране завершился первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП. Об этом сообщил Холодницкий в Facebook.

"Сегодня завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП", – написал руководитель САП.

Он также добавил, что тест на знание законодательства проходили в общей сложности 574 кандидата. На сдачу теста не пришла 59 человек, которые смогут пройти его 25 февраля, если причину их неявки сочтут уважительной.

"Успешно этот этап прошли 372 человека, которые будут допущены к следующему этапу, из которых: максимальных 100 баллов набрали только 2 кандидата; 95-99 баллов - 61 кандидат; 90-94 балла - 107 кандидатов; 80-89 баллов - 202 кандидата", – сообщил Холодницкий.

Следующий этап отбора пройдет 29 февраля 2020 года, во время которого конкурсанты сдадут тест на общие способности.

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