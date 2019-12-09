Джокер обещал Холодницкому "кучу информации", но не сейчас

Даже если пранкер Джокер все же передаст в органы компромат, правоохранители не смогут его использовать без экспертизы устройств, с которых велась переписка

"Джокер" писал руководителю Специализированной антикорпрокуратуры Назару Холодницкому от имени Генпрокурора.

Об этом глава САП рассказал телеканалу ICTV.

По словам Холодницкого, Джокер сразу заявил, что у него есть "куча информации", но сейчас передать ее органам он не может.

"На мою просьбу выдать ее нормально, в официальном порядке, сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает", – пояснил глава САП.

В то же время, в САП отмечают, что без устройств, с которых велась переписка, и их специальной экспертизы, все разоблачения пранкера следствие использовать не может.

Сам Джокер посмотрел комментарий Холодницкого и прокомментировал его у себя в Telegram.

"Не понимаю, почему людям так нравится публично делиться подробностями своей частной жизни... Они забывают, что истинная власть в их незаметности", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Пранкер "Джокер" уже не раз писал депутатам и чиновникам от чужого имени и выкладывал в сеть скрины этих переписок. Из-за одной из них должности лишилась замминистра инфраструктуры Александра Клитина.