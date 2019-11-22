Криклий будет просить Кабмин уволить своего заместителя из-за переписки с Джокером

Александра Клитина "не видит предпосылок для увольнения" и говорит, что "все эти грязные статьи и клевета" – расплата за ее публичную позицию

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий будет просить Кабмин уволить своего заместителя Александру Клитину из-за ее переписки с пранкером Джокером.

Об этом министр сообщил у себя в Facebook.

Свое решение он аргументировал тем, что Клитина в переписке с пранкером заявила, что Криклия "интересует только заработок".

"В таком случае, ты, как замминистра, должен сообщить органам все известные факты для дальнейшего расследования и подать в отставку из-за категорического несогласия с такими вещами", – пишет глава Мининфраструктуры.

Клитина отказалась, сказав, что "не видит предпосылок для увольнения".

Также Криклий добавил, что недоволен отсутствием понимания между его замом и командой министерства.

В связи со сложившейся ситуацией, замминистра дала пресс-конференцию, на которой назвала "все эти грязные статьи и клевету" расплатой за ее публичную позицию.

В переписке с Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова".

Клитина ответила, что смогла бы, и раскритиковала Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке".

Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Ранее в сеть также слили запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге, где они обсуждают замминистра инфраструктуры Владислава Криклия, которая якобы попала на должность "через постель".

Как ранее сообщал Фокус:

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что враждебные силы пытаются развалить "Слугу народа" с помощью каналов в Telegram.