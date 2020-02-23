"Я бы и 5% не пожалел". Нафтогаз поделился мультиком на тему собственных премий

В воскресенье, 23 февраля, на официальной странице компании "Нафтогаз" в Facebook появился ролик, похожий на работы украино-российского аниматора Филла, известного в сети как Fill Feaouill.

Так, на странице компании в Facebook был опубликован анимационный мультик, где один из персонажей играет на бандуре и поет о нелегкой жизни, критикует "Нафтогаз". К нему присоединяется второй рисованный персонаж, который рассказывает о достижениях компании.

Идея ролика указывает на эффективную работу "Нафтогаза", а также несправедливую критику из-за премий.

"Один процент. Я бы за такую работу и пять процентов не пожалел", – говорит один из персонажей.

Стоит подчеркнуть, что исполнительный директор Юрий Витренко заявил, что обратился в суд с требованием к "Нафтогазу" отдать ему премии за победу в Стокгольмском суде, после чего Газпром перечислил Украине 2,9 млрд долларов.

Fill Feaouill является организатором и активным участником российского "Творческого объединения 420". Настоящая личность аниматора неизвестна. В своих мультфильмах художник критикует власть, а также освещает значимые для страны события.

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