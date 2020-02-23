"Я бы и 5% не пожалел". Нафтогаз поделился мультиком на тему собственных премий
2020-02-23 22:48:00
На официальной странице компании в соцсети появился анимационный ролик
В воскресенье, 23 февраля, на официальной странице компании "Нафтогаз" в Facebook появился ролик, похожий на работы украино-российского аниматора Филла, известного в сети как Fill Feaouill.
Так, на странице компании в Facebook был опубликован анимационный мультик, где один из персонажей играет на бандуре и поет о нелегкой жизни, критикует "Нафтогаз". К нему присоединяется второй рисованный персонаж, который рассказывает о достижениях компании.
Идея ролика указывает на эффективную работу "Нафтогаза", а также несправедливую критику из-за премий.
"Один процент. Я бы за такую работу и пять процентов не пожалел", – говорит один из персонажей.
Стоит подчеркнуть, что исполнительный директор Юрий Витренко заявил, что обратился в суд с требованием к "Нафтогазу" отдать ему премии за победу в Стокгольмском суде, после чего Газпром перечислил Украине 2,9 млрд долларов.
Fill Feaouill является организатором и активным участником российского "Творческого объединения 420". Настоящая личность аниматора неизвестна. В своих мультфильмах художник критикует власть, а также освещает значимые для страны события.
Как ранее сообщал Фокус:
- Топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить около 29 млн долларов или 700 млн гривен, что составляет 1% от 2,9 миллиарда долларов.
- Витренко заявил, что миллионные премии в "Нафтогазе" – это правильно. Премии от уплаченного "Газпромом" долга предусмотрены в контрактах топ-менеджеров компании.
- Позже появилась информация о том, что выплату премий руководству "Нафтогаза" остановят, якобы по просьбе Кабмина.