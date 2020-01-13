Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премии в 700 миллионов

1% от полученных средств

Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине "Газпром".

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Liga.net.

"По контракту должны выплатить. На всю сумму 1% от полученных средств", – рассказал он.

Таким образом, топ-менеджеры "Нафтогаза" получат около 29 млн долларов или 700 млн гривен.

На вопрос журналиста, подсчитал ли он свою долю от премии, он ответил отрицательно.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК в отношении компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы для транзита.

27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2.918 млрд компенсации по Стокгольмскому арбитражу.