"Газпром" выплатил "Нафтогазу" $3 млрд по Стокгольмскому арбитражу

И украинская, и российская стороны подтверждают факт выплаты компенсации

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" $3 млрд компенсации по Стокгольмскому арбитражу.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Да, Украина получила $2.918 млрд от "Газпрома" по решению арбитража", – подтвердил Витренко.

Подробности Витренко обещал раскрыть позже.

В "Газпроме" также подтвердили факт выплаты компенсации.

Недавно вице-премьер РФ Дмитрий Козак оправдывался за решение "Газпрома" выплатить компенсацию, назвав ее "каплей в море".

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим – это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для РФ. Эти суммы были бы намного выше", - говорил он.

В украинском Минэнерго, в свою очередь, уверяли, что отказ от потенциальных $12 млрд компенсации со стороны "Газпрома" на самом деле выгоден, ведь вместо этой суммы Украина должна получить целых $18 млрд ($15 млрд за пять лет транзита + те же $3 млрд по арбитражу).

Как ранее сообщал Фокус:

В начале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК в отношении компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы для транзита. Таким образом, "Газпром" должен был выплатить $4,63 млрд.

Первую часть компенсации – $2,1 млрд – "Нафтогаз" получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году. Нафтогаз отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 год и оплатил соответствующие налоги и дивиденды в госбюджет в 2018 году.