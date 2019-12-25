В РФ заявили, что выплата 3 млрд долларов Украине – "капля в море"

"$2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда – это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России", – заявил вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что выплата Газпромом $2,9 млрд долга Нафтогазу в рамках решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море".

Об этом сообщает ТАСС.

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда – это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше", – заявил Козак.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".