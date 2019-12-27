"Большая победа". Зеленский обрадовался $3 млрд компенсации от "Газпрома"

"Деньги уже на украинских счетах", – заявил президент

Для Украины выплата "Газпромом" $3 млрд компенсации – большая победа.

Об этом в Facebook заявил президент Владимир Зеленский.

"Еще одна победа. Для кого-то может и маленькая, а для страны – большая. Деньги уже на украинских счетах, согласно достигнутым договоренностям", – пишет президент.

Сегодня в "Нафтогазе" и "Газпроме" заявили о выплате части компенсации по Стокгольмскому арбитражу – всего арбитраж присудил выплатить $4,63 млрд, но часть из этой суммы Украина в 2014 году уже получила в виде газа.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак оправдывался за решение "Газпрома" выплатить компенсацию, назвав ее "каплей в море".

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим – это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для РФ. Эти суммы были бы намного выше", - говорил он.

В украинском Минэнерго, в свою очередь, уверяли, что отказ от потенциальных $12 млрд компенсации со стороны "Газпрома" на самом деле выгоден, ведь вместо этой суммы Украина должна получить целых $18 млрд ($15 млрд за пять лет транзита + те же $3 млрд по арбитражу).

Как ранее сообщал Фокус:

В начале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК в отношении компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы для транзита.