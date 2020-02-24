Апелляционный суд признал законным восстановление Насирова в должности главы ГФС
Шестой апелляционный административный суд 17 февраля подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы Украины.
Об этом говорится в постановлении суда.
"Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. – ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины" оставить без изменений", – сказано в постановлении.
Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 декабря 2018 года суд признал незаконным увольнение Насирова с поста главы ГФС. В решении говорится, что отстранение Насирова от исполнения должностных обязанностей в марте 2017 года и его увольнение 31 января 2018 года, были незаконными.
- Роман Насиров баллотировался на пост президента Украины в 2019 году. Он набрал менее одного процента.
- 14 февраля суд арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах Насирова.