Апелляционный суд признал законным восстановление Насирова в должности главы ГФС

Шестой апелляционный административный суд 17 февраля подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом говорится в постановлении суда.

"Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. – ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины" оставить без изменений", – сказано в постановлении.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря 2018 года суд признал незаконным увольнение Насирова с поста главы ГФС. В решении говорится, что отстранение Насирова от исполнения должностных обязанностей в марте 2017 года и его увольнение 31 января 2018 года, были незаконными.

Роман Насиров баллотировался на пост президента Украины в 2019 году. Он набрал менее одного процента.