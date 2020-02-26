В Харькове вновь переименовали проспект в честь маршала Жукова

Харьковский городской совет в ходе сегодняшней сессии принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова.

Об этом сообщает местное издание Status Quo.

Решение о присвоении проспекту имени маршала советской армии Георгия Жукова поддержали 62 депутатов. Против решения высказались 8, никто не воздержался.

Городской голова Геннадий Кернес заявил, что маршал Жуков не подпадает под действие закона о декоммунизации. Он добавил, что депутаты имеют право принимать такие решения.

Как ранее сообщал Фокус:

9 мая мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал вернуть проспекту имени Петра Григоренко старое название в честь маршала Жукова.

Экс-глава института Нацпамяти Владимир Вятрович пригрозил Кернесу ответственностью в случае возвращения проспекту старого названия.

21 июня мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.