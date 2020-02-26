В Харькове вновь переименовали проспект в честь маршала Жукова

Политика
Решение о присвоении проспекту имени маршала советской армии Георгия Жукова поддержали 62 депутатов

Харьковский городской совет в ходе сегодняшней сессии принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова.

Об этом сообщает местное издание Status Quo.

Решение о присвоении проспекту имени маршала советской армии Георгия Жукова поддержали 62 депутатов. Против решения высказались 8, никто не воздержался.

Городской голова Геннадий Кернес заявил, что маршал Жуков не подпадает под действие закона о декоммунизации. Он добавил, что депутаты имеют право принимать такие решения.

Как ранее сообщал Фокус: