Ермак встретился с куратором украинского направления в Кремле

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел в Минске встречу с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

Стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Ермак отметил, что следующий этап обмена пленными Украина имеет намерение провести уже в марте. Участники встречи выразили необходимость продолжать переговоры вплоть до полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита "Нормандской четверки".

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вице-премьер России Дмитрий Козак стал куратором "украинского вопроса".