По словам помощника президента Украины, без конструктивного диалога с Козаком, не состоялся бы обмен пленными

Помощник президента Зеленского Андрей Ермак в интервью "Реальной политике с Дмитрием Киселевым" в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

"Козак отличается от Суркова. Мне кажется, Козак больше настроен на диалог. У меня достаточно позитивное (впечатление)", – сказал Ермак.

Он отметил, что без конструктивного диалога с Козаком, не состоялся бы обмен пленными, в ходе которого в Украину вернулись украинские моряки.

"Я с ним встречался...и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло", – сказал Ермак.

В то же время помощник Зеленского подчеркнул, что пока видел только указ о назначении Козака замглавы администрации Путина, а о дальнейшей деятельности Суркова ему ничего неизвестно.

"Но пока я видел указ о назначении Козака замглавы администрации президента. Но указа относительно увольнения Владислава Суркова я не видел", – сказал помощник президента Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента России Владимира Путина, покинул госслужбу.

Позже в Кремле опровергли данную информацию, заявив об отсутствии указа об отставке.