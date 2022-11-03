Изменил позицию: Эрдоган заявил, что Шольц хочет найти общий язык с Путиным

По словам турецкого лидера, Шольц согласился с мнением Эрдогана о важности высокой дипломатии в разрешении ситуации в Украине и отметил важность диалога.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 ноября провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, во время которого, в частности, речь зашла о дипломатических отношениях Германии и России. После разговора турецкий лидер заявил, что Шольц изменил свою позицию в отношении России и стремится найти общий язык с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Эрдоган рассказал о недавнем телефонном разговоре с Путиным, после чего пришел к выводу, что российский президент "не тот, кто сделает шаг назад", если вы пойдете против него. В этом контексте турецкий лидер отметил важность личных отношений для осуществления наиболее важных шагов в дипломатии.

"Мы говорили о важности личных отношений с господином Путиным вчера", — сказал Эрдоган во время интервью в прямом эфире.

По его словам, в ходе обсуждения с канцлером Германии ситуации в российско-украинской войне было подчеркнуто, что высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем такого масштаба.

"Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее в отношении России, отметив важность диалога", — заявил Эрдоган.

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Отметим, что в конце октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пожаловался на то, что Путин чаще общается с Эрдоганом, чем с канцлером Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам спикера российского президента, Макрон и Шоль в последнее время не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны, поэтому контактов стало меньше.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью турецкому телеканалу A Haber заявил, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский показали "конструктивный подход" в возобновлении работы гуманитарного "зернового коридора". Турецкий лидер подчеркнул что именно после его звонка Россия вернулась в "зерновую сделку".