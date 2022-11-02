Эрдоган унизил Путина: президент Турции указал России на место

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Исходно я не приветствовал соглашение по вывозу украинского зерна, хотя это и позволяет слегка поддержать наш чахнущий из-за войны и бестолковости чиновников бюджет. Потому что соглашение ставило и Украину, и ООН в зависимость от прихотей чемоданного фюрерка. Что тешило его чувство значимости для мира и тем самым подталкивало к необратимым решениям.

Но выяснилось, что фюрерок себя уже не контролирует. И его обидка за то, что неведомые беспилотники погоняли корабли Черноморского флота РФ по Севастопольской бухте выплеснулась в отказ от "зерновой сделки". Это было именно эмоциональное решение Путина, потому что через время пошло смягчение позиции — уже не отказ, а приостановка участия, а потом и готовность продолжить сделку, если Украина предоставит какие-то гарантии.

Гарантий, что мы не будем бить оккупантов везде, где возможно? Ну-ну, размечтался болезный… И дальше начались унижения недоимперии.

Во-первых, чтобы оправдать фортель фюрерка, Кремль вынужден был выдумать откровенную ахинею насчет того, что беспилотники, атаковавшие флот недоимперии, каким-то образом использовали зерновой коридор безопасности. Этот коридор что, режим невидимости обеспечивает?

Во-вторых, после неубедительной первой ахинеи пришлось придумывать следующую, столь же корявую — что, мол, заходящие в украинские порты зерновозы на самом деле тайно везут нам оружие. Блин, вот если бы так! Но увы. Трудно представить, что патологически опасливые функционеры из ООН, проводящие досмотр сухогрузов, рискнут покрыть поставку оружия. Еще важнее, что выгрузка оружия в нашем порту немедленно будет засечена со спутников, что позволит недоимперии понять доказательный (!) хай на весь мир через ту же ООН. Да еще и атаковать ракетами наши порты. Но ведь нет этих спутниковых снимков. Потому что нет выгрузки.

В-третьих, главное унижение, что "зерновая сделка" продолжилась, несмотря на все демарши Кремля. И гарантом ее стал президент Турции Эрдоган, мимоходом воткнувший очередной ятаган в спину "другу Владимиру".

Первый караван с зерном уже проследовал в сторону Турции, оставив недоимперию в бессильной злобе захлебываться собственным дерь*ом.

Что ей теперь — атаковать караван сухогрузов после четких заявлений Турции? И вступать в безнадежный конфликт с флотом страны НАТО? Или утереться и в очередной раз объявить, что "все идет по плану"? Но так даже верноподданные россияне скоро начнут о чем-то догадываться.

Разумеется, Реджеп Эрдоган действует не в украинских, а исключительно в турецких интересах, как он себе их понимает. Но его поведение — свидетельство того, что мир перестает бояться "Нижнюю Вольту с неточными ракетами и сомнительным по работоспособности ЯО".

Кстати, мои сомнения в использовании недоимперией ЯО базируются как раз на том, что способные его применить действуют, а не разводят базары. То есть одновременно с выходом из "зерновой сделки" Россия вместо пускания гневных пузырей должна была блокировать первый же караван, вышедший из Одессы. А сейчас уже поздно.

Так что продолжаем кошмарить агрессора — планомерно и безо всяких задних мыслей.

P. S. Недоимперия сообщила, что вернулась к "зерновой сделке", так как якобы получила гарантии Украины. Гы-гы.

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