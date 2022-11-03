Змінив позицію: Ердоган заявив, що Шольц хоче порозумітися з Путіним

За словами турецького лідера, Шольц погодився з думкою Ердогана про важливість високої дипломатії у вирішенні ситуації в Україні та наголосив на важливості діалогу.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 2 листопада провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, під час якої, зокрема, йшлося про дипломатичні відносини Німеччини та Росії. Після розмови турецький лідер заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Росії та прагне порозумітися з президентом Володимиром Путіним. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство "Анадолу".

Ердоган розповів про нещодавню телефонну розмову з Путіним, після чого дійшов висновку, що російський президент "не той, хто зробить крок назад", якщо ви підете проти нього. У цьому контексті турецький лідер наголосив на важливості особистих стосунків для здійснення найважливіших кроків у дипломатії.

"Ми говорили про важливість особистих стосунків із паном Путіним учора", — сказав Ердоган під час інтерв'ю в прямому ефірі.

За його словами, під час обговорення з канцлером Німеччини ситуації в російсько-українській війні було наголошено, що висока дипломатія має вирішальне значення для вирішення проблем такого масштабу.

"Навіть канцлер Німеччини Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо Путіна й тепер змінив її щодо Росії, наголосивши на важливості діалогу", — заявив Ердоган.

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Зазначимо, що наприкінці жовтня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков поскаржився на те, що Путін частіше спілкується з Ердоганом, ніж із канцлером Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном. За словами речника російського президента, Макрон і Шольц останнім часом не виявляють бажання якось прислухатися до позиції російської сторони, тому контактів поменшало.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган в інтерв'ю турецькому телеканалу A Haber заявив, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський показали "конструктивний підхід" щодо відновлення роботи гуманітарного "зернового коридору". Турецький лідер підкреслив, що саме після його дзвінка Росія повернулася в "зернову угоду".