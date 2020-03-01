На греческой границе задержали экс-комбата "Айдара" по запросу РФ

На греческой границе задержали экс-нардепа и первого командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука. Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Меня задержали на болгарско-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. Сейчас будет Интерпол задерживать", - сообщил он.

Он заявил, что вместе с ним сейчас находится жена на 7 месяце беременности и 9-месячный сын.

"Для чего мы воевали, чтоб защитить Европу от российской чумы?", - задал он риторический вопрос.

По словам Мельничука, реакции на инцидент от посольства пока нет.

Напомним, в начале АТО Мельничук возглавлял один из первых доборовольческих батальонов "Айдар". В октябре 2014 года прошел в Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко, однако уже в феврале 2015 года после скандала был исключен из фракции.

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