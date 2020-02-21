Гриценко прокомментировал свой "приговор" в РФ: Пускай себе беснуются

В РФ экс-министра обороны "приговорили" к шести годам колонии

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал решение российского суда приговорить его к шести годам колонии заочно из-за "призывов к терактам" в РФ.

По мнению политика, именно Росиия ведет себя как государство-террорист, написал он у себя в Facebook.

"То, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде" – не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пускай себе беснуются", – написал он.

"Как я к тому отношусь? В моем понимании, терроризм – это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с Вами землю; это уничтожение российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в том числе, детей; это отравление/убийство российским "новичком" людей на территории чужих государств. Это – действительно терроризм, и именно так его понимают в цивилизованном мире", – написал Гриценко.

Политик добавил, что российский терроризм до сих пор не наказан.

Анатолия Гриценко обвиняли в "призывах к терроризму" из-за сделанных ним высказываний в 2014 и 2017 годах.

По версии российского следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь в Украине, публично выступил в СМИ с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока.

В июле 2017 года в эфире "112 Украина" комментируя подрыв в Киеве автомобиля, в котором погиб командир спецназа главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал, Гриценко возложил ответственность за это на Москву и заявил о необходимости ответить на "демонстративные, показательные и наглые убийства украинских офицеров". По его словам, на теракты в Киеве надо отвечать аналогичными подрывами автомобилей "в Таганроге или Москве".

"Противник остановится тогда, когда он поймет, что потери для него неприемлемы. Вот сейчас раненые и убитые идут в украинские семьи, а они должны идти и в российские семьи тоже. И если взрывают полотно железнодорожное и пускают под откос наши поезда, то так же российские поезда с боевой техникой, которую подтягивают, должны идти под откос. Значит нужно действовать на территории Российской Федерации. Война – так война всеми доступными средствами", – говорил Гриценко в эфире телеканала "1+1".

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле 2019 года Гриценко был заочно объявлен в розыск, а в апреле 2019 года – заочно арестован российскими следственными органами.