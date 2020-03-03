Милованов остается, Скалецкая уходит. СМИ назвали новый состав Кабмина

Вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль должен сменить в среду Алексея Гончарука на посту премьер-министра Украины. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой три источника, в том числе в руководстве фракции "Слуги народа".

По информации издания, также ожидается замена министра экономики Тимофея Милованова. Его место должен занять Роман Жуковский, который возглавлял профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко в конце "нулевых" годов. Его мать, Валентина Жуковская, одно время возглавляла банк "Надра".

Сам Милованов, пишет Левый берег, останется министром, но только сельского хозяйства.

Министром финансов вместо Оксаны Маркаровой (она переходит на другую должность) должен стать Игорь Уманский. Он уже дважды был первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра.

Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров сменит Олег Немчинов (в 2006-2010 был депутататом Львовского областного совета от Украинской народной партии. С 11 апреля 2017 - Государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Украины, а до этого работал в Госпогранслужбе).

В Министерстве развития громад и территорий Шмыгаля могут заменить Алексей Чернышов или Людмила Бугай.

Алексею Резникову пророчат министерство по реинтеграции. Он бывший соратник Виталия Кличко, который сейчас представляет Украину политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. Был секретарем Киевсовета в 2014-2015 годах и заместителем председателя КГГА в 2016-2018 годах. До прихода в политику Резников был известным и авторитетным адвокатом.

Руководителю КБ "Луч" Роману Коростелеву собираются отдать должность вице-премьера по оборонной промышленности.

Также сообщается, что Зоряну Скалецкую, может заменить Илья Емец, который уже возглавлял Минздрав в 2010-2011 годах.

Олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт может возглавить новое Министерство спорта.

Андрея Загороднюка во главе Минобороны может генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран, который в начале войны на Донбассе возглавлял украинскую сторону совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Как передало УНН, депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский сказал журналистам, что Владимир Зеленский в среду может лично приехать в Новые Санжары, где Скалецкая находится на карантине вместе с прибывшими из китайского Уханя украинцами, чтобы объявить ей о ее отставке

В своем Telegram-канале Дубинский опубликовал свою версию возможных перестановок в правительстве:

Премьер - Денис Шмыгаль

МЭРТ - Роман Жуковский

МинАПК - Тимофей Милованов

Минфин - Игорь Уманский

Минцифра - Михаил Федоров

Мининостранных дел - Дмитрий Кулеба

Минюст - Дмитрий Малюська

Минобороны - Андрей Таран

Минсоц - Марина Лазебна

Минмолодь - Вадим Гутцайт

МВД - Арсен Аваков

Как сообщает Громадьске со ссылкой на источники в "Слуге народа" свои должности также потеряют министр образования Анна Новосад и министр по делам ветераном и оккупированных территорий Оксана Коляда. При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сохранит пост, а по поводу главы Минэнергетики Алексея Оржеля еще продолжаются консультации.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей.

Окружной админсуд Киева сообщил, что получил иск Алексея Гончарука с просьбой запретить выносить на голосование вопрос о его отставке. В пресс-службе Кабмина эту информацию опровергают.