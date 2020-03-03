Ермак обсудил с послами G7 Донбасс и сотрудничество с МВФ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран G7 и главой Представительства Европейского Союза в Украине, на которой обсудил шаги для достижения мира на Донбассе, поддержку в вопросах реформ и сотрудничество с МВФ.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Андрей Ермак проинформировал дипломатов о последних шагах для достижения мира на Донбассе. Руководитель Офиса Президента поблагодарил глав дипломатических представительств стран "Большой семерки" и ЕС за твердую поддержку и практическую помощь Украине, в частности в вопросах дальнейшей трансформации страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники подробно остановились на сотрудничестве Украины с МВФ.

Также обсуждались возможности усиления поддержки Украины в реализации структурных реформ и усиления институциональной способности правительства.

Как ранее сообщал Фокус:

Послы стран G7 поддерживают намерение Верховной Рады Украины открыть рынок земли.