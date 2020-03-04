Спокойные технократы. В соцсетях обсуждают, чего ждать от нового Кабмина

Перед отставкой Алексея Гончарука, о которой так долго говорили политические оппоненты "соросят", в Верховной Раде выступил Владимир Зеленский, пытаясь объяснить депутатам и народу, зачем лучшее правительство за всю историю Украины, по его словам, следует поменять.

"Это первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть — это слишком мало. Это правительство новых лиц. Но лица — это слишком мало. Нужны новые мозги и сердца", — загадочно объявил с трибуны президент, а свою речь завершил ремаркой о том, что "за эти годы у нас было много правительств, правительство технократов и правительство казнокрадов, правительство спасения, правительство крепких хозяйственников, правительство спасения крепких хозяйственников и так далее. Вы знаете, я верю, что у нас наконец-то появится правительство для людей".

Потом выступил опальный уже экс-премьер-министр Гончарук, а потом и свеженазначенный Денис Шмыгаль. Он говорил коротко, по делу и отдельно упомянул, что "сексистом его назвать нельзя, потому что у него две дочки". Сделал он это, отвечая на вопрос, почему предложил в правительство только одну женщину – Марину Лазебную на пост министра социальной политики. К слову, в правительстве Алексея Гончарука было шесть женщин, в правительстве Владимира Гройсмана – пять, в первом правительстве Арсения Яценюка – одна, во втором – две.

Правительство для людей оказалось сформировать не так просто. Целый день в соцсетях ходили обсуждали слухи и новости о том, что очередной кандидат отказался от предложенной должности.

Один из "слуг народа" для вида даже просил совета у своих подписчиков.

Но под конец дня появился список.

И обсуждение перешло на новый уровень. Особенно журналистов, экспертов и блогеров интересовало, зачем нужно было менять правительство Гончарука, если сам президент его хвалил в день отставки.

Обсудили и новый состав. Многие оппоненты Зеленского высказались в духе с эмоциональным спичем Алексея Гончарука, депутата от "Европейской солидарности". Мол, это как было правительство Зеленского, так и остается, а претензии президента к министрам необоснованные, так как ответственность лежит только на нем самом.

Многие экономически подкованные блогеры пришли к выводу, что реформ Украине теперь точно не видать. В отличие, например, от девальвации гривны.

Другие пользователи соцсетей пришли к выводу, что ничего не изменится. Но отметили, что частая смена правительства вызывает недоумение у избирателей, а значит, ничего хорошего из этого не получится. Просто народ перестанет поддерживать президента, который никак не выберет оптимальный состав, который будет работать, а не фигурировать в разнообразных скандалах.

А оптимальный состав теперь подобрать будет нелегко, потому что ни один опытный политик или менеджер не захочет идти в правительство, откуда его могут легко убрать, даже не дав проявить себя.

Кто из комментаторов в итоге окажется прав пока сказать нельзя, но рекордно быстрая перезагрузка Кабмина уже состоялась. Во главе правительства стал новый человек и теперь ему предстоит воплощать в жизнь все те грандиозные планы и задачи, которые поставил перед ним президент. Иначе, как показывает опыт, "перезагрузят" и его.