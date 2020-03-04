"Сделать невозможное". Зеленский рассказал, чего ждет от нового Кабмина

Президент снова взял слово на внеочередном заседании Рады

В среду, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский обозначил, каким должно быть следующее правительство. Об этом Зеленский рассказал в Верховной Раде.

" Я действительно считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам необходимо правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров Украины", – сказал президент.

Также он добавил, что за последние годы в стране было очень много разных правительств.

"За эти годы у нас было много правительств, правительство технократов и правительство казнокрадов, правительство спасения, правительство крепких хозяйственников, правительство спасения крепких хозяйственников и так далее. Вы знаете, я верю, что у нас наконец-то появится правительство для людей", – добавил президент.

После этого, Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

Как ранее сообщал Фокус: