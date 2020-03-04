Верховная Рада разделила полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба

Депутаты Верховной Рады во втором чтении приняли законопроект №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" , тем самым утвердив положения о Главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"За" проголосовали 292 народных депутата. Положение о разделенных должностях главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступит в силу 27 марта 2020 года.

С этого момента, начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Также главнокомандующему будет подчиняться командующий объединенных сил.

Главнокомандующий будет самым высоким военным должностным лицом в ВСУ, его будет назначать на должность и увольнять президент Украины.

В настоящее время объединенную должность главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба занимает Руслан Хомчак.

Как сообщал ранее Фокус: