"Я иду, но я иду, чтобы вернуться". Рябошапка вышел из зала заседаний Рады

После выступления выступления в Верховной Раде, генпрокурор Руслан Рябошапка вышел из зала и отказался отвечать на вопросы нардепов.

Выступление генпрокурора началось об успехах реформы прокуратуры.

"Мы делаем реформу прокуратуры, которая уже вошла в историю", – заявил Рябошапка. По его мнению, причиной его отставки является результативность работы Офиса генпрокурора.

Он рассказал об успехах Офиса генпрокурора за три месяца: дела, связанные с незаконной вырубкой леса, закрытие игорного бизнеса, дела против руководства нечестных банков, борьба с коррупционерами. По его словам, продолжается работа по делам Майдана, привлекают ответственных за военные преступления на Донбассе.

"Постановление, внесенное инициаторами, построено на откровенной лжи и манипуляции. Меня не интересует мнение Бужанского (Максим Бужанский, нардеп от "Слуги народа", один из инициаторов отставки Рябошапки, – ред.) о реформе прокуратуры", – заявил он.

По его словам, лучшей оценкой и ответом на это постановление являются письмо отца Катерины Гандзюк, у которого появилась надежда, что убийцы будут наказаны.

"Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я иду. Но я иду, чтобы вернуться", – сказал генеральный прокурор и покинул зал заседаний.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил его вернуться, чтобы ответить на вопросы депутатов, согласно регламенту, но Рябошапка просто вышел.

Как ранее сообщал Фокус:

Послы G7 в Украине выразили свою поддержку генпрокурору Украины Руслану Рябошапке, заявив, что он достиг "значительного прогресса" в реформировании прокуратуры.

В Верховной Раде нардепы от фракции "Слуги народа" собрали необходимое количество подписей, чтобы провести внеочередное заседание Рады и рассмотреть на нем вопрос о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.