Плата за лояльность. Как депутаты увольняли генерального прокурора Рябошапку

Еще совсем недавно президент Владимир Зеленский называл Рябошапку «100% своим человеком». Он прислушивался к его мнению на этапе избирательной компании, после назначил заместителем своего Офиса, и инициировал избрание генеральным прокурором. На этой должности Руслан Георгиевич старался всячески угождать президенту – выполнял его указания как, например, в истории с освобождением бойцов «Беркута», и участием в спектакле после задержания предположительных фигурантов дела журналиста Павла Шеремета. Но как только Рябошапка стал признавать, что мог совершить ошибки, и попытался быть независимым, карьера генпрокурора быстро окончилась – Зеленский руками депутатов подконтрольной фракции инициировал отставку.

«Пускай депутаты голосуют, как хотят, но мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место. С какими бы хорошими пожеланиями, глазами, шагами и открытым сердцем ты не был. Если нет результата – до свидания», – сказал накануне Зеленский.

Путь к финалу

За недоверия генеральному прокурору сначала подписались более 150 нардепов. Среди них парламентарии от фракции «Слуга народа», в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от пророссийской силы «Оппозиционной платформы – За життя», в том числе Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

Вопрос отставки накануне рассматривался в профильном комитете. Большинство его членов не скупились на слова в адрес генпрокурора. Например, депутат от «Слуги народа» и инициатор сбора подписей Максим Бужанский эмоционально рассказывал об «отсутствии посадок». Претензии звучали по поводу дел «короля контрабанды» Вадима Альперина, городского главы Львова Андрея Садового и экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (при этом этими делами занимается НАБУ, а процессуальное руководство осуществляет САП). А представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива обвинил Рябошапку в том, что тот ходил в посольство США, и даже пообещал обратиться в СБУ.

Руслан Рябошапка, присутствующий на заседании, сказал: «Если мы рассматриваем отчет генпрокурора – это одно, если это истерика Бужанского, комментировать нечего».

В результате комитет решил вынести на голосование в зал постановления об увольнении генпрокурора.

Ныне эксперты сходятся во мнении, что истиной причиной решения об отставки было нерешительное уголовное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко и его соратников. Мол, картинку Руслан Георгиевич создавать не хочет. Кроме того, возможным обстоятельством стал и тот факт, что прокуратура активно участвовала в расследовании кейсов, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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На защиту не столько Рябошапки, как реформы прокуратуры стали послы стран «Большой Семерки», гражданское общество и депутаты от партии «Голос». Но решение на Банковой уже было принято.

Это доказывал тот факт, что работу Рябошапки с трибуны парламента нещадно раскритиковала в.о. главы ГБР Ирина Венедиктова. Уже в день голосования за отставку ее спич вспоминали некоторые нардепы. Венедиктова обвинила генерального прокурора в саботировании процесса – мол, у более чем 1200 производств, которые расследует ее ведомство, нет процессуальных руководителей.

На следующий день после выступления в парламенте Ирина Венедиктова призналась Фокусу, что до недавних пор им с генпрокурором «удавалась выстраивать нормальную коммуникацию», но после стало очевидно, что результата нет.

«Мне больше всех нужно, чтобы у прокуратуры все получилось, потому что я руковожу досудебным расследованием. Без сильной прокуратуры я не могу сделать ни шагу. Уже сейчас мне надо, чтобы процесс шел. Для граждан Украины важно видеть, что правоохранители сильные, и работают слажено», - пояснила она.

Провалы генпрокурора Рябошапки

«С самого начала Руслан Рябошапка позиционировал себя как компетентного, независимого и несистемного человека, поэтому должен был отойти от традиции своих предшественников. Но, к сожалению, не сделал этого, - говорит Владимир Петраковский, экс-прокурор, эксперт Центра политико-правовых реформ. – Он повторял практику времен Юрия Луценко. Заметно, что генеральный прокурор согласовывает все ключевые решения с Банковой, фактически легитимизируя пожелания президента».

Сложно отрицать, что президентское влияние на Рябошапку было достаточно велико. Раз в неделю Гарант вызывал генпрокурора и тот рассказывал ему о резонансных делах. Говорят, даже давал поручения, на что обратить внимание.

Среди таких кейсов, например, уже упомянутое дело журналиста Павла Шеремета. 12 декабря 2019 года в день ареста трех подозреваемых Руслан Рябошапка присутствовал на совместном брифинге силовиков и президента Зеленского. Более того, сказал, что «установлены лица, которые совершили убийство».

Второй громкий эпизод из жизни Рябошапки-прокурора – организация передачи сотрудников спецподразделения «Беркут», подозреваемых в убийстве протестующих на Майдане 20 февраля 2014 года, на территорию ОРДЛО. Для того чтобы изменить меру пресечения, Рябошапка поменял группу прокуроров. Новые обвинители попросили суд изменить меру пресечения людям, которых содержали пять лет в СИЗО, с ареста на личное обязательство. В результате все пятеро подозреваемых смогли выехать на неподконтрольные Украине территории.

Прокурорские зачеты

Среди таковых – начало реформы Генеральной прокуратуры. Для ее проведения Рябошапка получил кредит доверия от общества, позволяющий переформатировать все ведомство и переаттестовать всех прокуроров. В результате такой работы, 55% прокуроров были уволены.

Кроме того, заметен прогресс в расследовании дела об убийстве активистки Катерины Гандзюк. Именно при Рябошапке началась экстрадиция в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко) из Болгарии, и активные судебные разбирательства по Владиславу Мангер и Игорю Павловскому.

«Если от бывшего генпрокурора я и Катя слышали только громкие и лживые обещания и упреки, то у нынешнего, кажется, наконец-то есть сдвиги. Начали шевелить преступные группировки, которые годами позволяли себе калечить и убивать тех, на кого покажут представители власти или правоохранительные органы. У меня снова появилась надежда, что убийцы моей дочери действительно будут наказаны», - сказал в частности отец Катерины Гандзюк Виктор.

Политическое решение

Эксперты не сомневаются, увольнение Рябошапки – политически мотивировано.

«Препятствовать таким попыткам должен был механизм «квалификационного вывода». Речь идет о том, что увольнение подобных должностных лиц может произойти после проведения независимого и политически нейтрального аудита. Но этот механизм был фактически разрушен руками депутатов этого созыва», - поясняет эксперт Центра политико-правовых реформ.

О политическом решении с трибуны парламента также говорили депутаты «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса».

«Рябошапку увольняют за то, что он мало подписал политически мотивированных подозрений, – сказала нардеп Виктория Сюмар. – И об этом сегодня сказали с этой высокой трибуны, демонстрируя уничтожение европейских стандартов и открывая дорогу в Европейский суд по правам человека любым политикам, против которых такие политические подозрения будут подписываться». А после добавила, что история Рябошапки о том, как получить еще более своего генерального прокурора.

Сам же Руслан Георгиевич, выступая в ВР, сказал: «Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но ухожу, чтобы вернуться».

Николай Хавронюк, профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права Национального университета «Киево-Могилянская академия», вспоминает, что в конституциях многих европейских государств есть понятие «вотум недоверия». Но оно относится к правительствам и премьерам, но не к генпрокурорам. «Генеральный прокурор – не политическая фигура, а главное должностное лицо, которое несет ответственность, чтобы качество проведенных расследований подтверждалось в суде», - поясняет эксперт.

«Я часто сравниваю прокурора с архитектором, который знает, что строить, а следователя – с прорабом, который знает, как строить. Если так, то генеральный прокурор – главный архитектор города. Он отвечает за всю архитектуру, но не может вмешиваться в деятельность каждого отдельного архитектора. Ему важно, чтобы здания возводились по обоснованными проектам и профессиональными прорабами. Сегодня не вина генерального прокурора и его заместителей, что власть захотела строить высотки вниз, а подвалы создавать на чердаках. Их вина в том, что они громко не хлопнули дверью в тот день, когда глава государства назвал их на 100% своими».

Кто займет место Рябошапки, пока не известно. Среди претендентов называют имена бывшего юриста, а ныне депутата фракции «Слуги народа» Сергея Ионушаса. Его кандидатуру поддерживал лично Зеленский. Говорят, еще в сентябре Зеленский лично Рябошапке назначить своего юриста первым заместителем. Но этого не произошло.

«Ионушас специализировался исключительно на авторском и патентном праве, и также не имеет понятия в уголовном праве, - говорит журналист Юрий Бутусов. - Не имея никакого управленческого опыта, не имея понимания политики, организации уголовного процесса, Ионушас будет долгое время на должности учиться, а не принимать решения. Если Иоунашас назначит себе дееспособных заместителей - то могут быть позитивные изменения. Но вряд ли ему позволят быть самостоятельным руководителем, опыта самостоятельного лидерства у него в жизни не было, это будет снова история зависимости от кого-то. ГПУ как была, так и будет, находиться во власти политических эмоций, в ручном режиме управления из Офиса, поменялись только диспетчеры, так надежд на профессиональные изменения очень немного».

Кроме того, как неожиданно выяснилось 5 марта, на кресло на Резницкой может претендовать и в.о ГБР Ирина Венедиктова.