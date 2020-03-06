Россияне о воде в Крым: Это точечные заявления. На поставки не рассчитываем

Россияне в Крыму не особо рассчитывают на поставки воды из Украины.

Об этом заявил т.н. вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Его слова приводит российское агентство РИА Новости.

Бобков обращает внимание на детали в словах премьера Дениса Шмыгаля, который и поднял этот вопрос.

"Не стоит нам рассчитывать на поставки воды с Украины, тем более учитывая оговорки украинского премьера о поставках в Крым как территорию Украины", – заявил Бобков.

По словам Бобкова, скорее всего, "дальше каких-то точечных заявлений дело не пойдет".

"Мы прекрасно пониманием, что вопрос поставки воды в Крым – это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и РФ", – добавил он.

Вчера, в эфире ток-шоу "Право на владу" Шмыгаль заявил: "Вопрос подачи воды в Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму".

После передачи он у себя в Facebook добавил, что в шумной студии "потерялись" слова о разделении воды, чтобы она не пошла россиянам на военные базы.

"Мы хотим, чтобы крымчане чувствовали, что мы заботимся о них. Но по техническим причинам разделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно. Этот тезис потерялся в шумной студии", – написал он.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не имеем технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", – добавил премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на контроль Украины над границей на Донбассе. Однако уже потом заявил, что это его личная позиция, сказанная в ответ на вопрос ведущего.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Крым не может быть объектом каких-либо разменов.