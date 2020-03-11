Зеленский представил личному составу нового главу Минобороны

Президент Украины, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана коллективу Минобороны.

Об этом сообщает пресс- служба главы государства.

Во время представления нового главы оборонного ведомства президент подчеркнул, что приоритетом в работе нового министра должно стать обеспечение высокой обороноспособности страны.

"Что касается приоритетов работы нового министра, я начну с главного – это обеспечение высокой обороноспособности Украины", – сказал Зеленский.

Верховный главнокомандующий отметил, что в зоне проведения операции объединенных сил ВСУ уполномочены "всегда давать адекватный, мощный ответ" на действия агрессора. Он заявил, что "фатально ошибается тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат".

Президент снова подчеркнул, что "мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

"Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что министром обороны стал военный в отставке, поскольку главное на данный момент – уважение к нему со стороны армии.

"Министром обороны должен быть, согласно натовским стандартам, гражданский человек, но у нас идет война, и для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны", – сказал президент.

Он рассказал, что перед назначением проводил консультации с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, поэтому они вместе несут за него ответственность.

Новый глава Минобороны, в свою очередь, сказал, обороноспособности ВСУ должна быть на таком уровне, чтобы дать "такой ответ агрессору, чтобы у него пропадало даже желание испытать мощь наших бойцов".

Отдельно Таран указал на важность соцзащиты и мотивационного пакета для военных.

"Я хотел бы повернуть это Министерство обороны лицом к военнослужащим", – заявил он, анонсировав дальнейшую работу над обеспечением военных жильем, достойной зарплатой, бесплатным образованием и качественной медициной, чтобы сделать воинскую службу привлекательной.

64-летний Андрей Таран — потомственный военный. Окончил Киевское высшее училище зенитно-ракетных войск, а также Военную академию ПВО. Во времена экс-президента Виктора Януковича был замначальника Главного управления разведки.

В течение 1995-1996 годов учился в Вашингтоне в Национальном университете обороны США, где получил степень магистра по специальности "Стратегия национальных ресурсов".

В АТО был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации с россиянами. Проработал там несколько месяцев (с апреля по август 2015 года). С сентября по ноябрь 2015 года состоял в рабочей группе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. В декабре 2015 года был назначен на пост первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, но уже в следующем году уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

Как сообщал ранее Фокус: