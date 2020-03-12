Демонстрация силы. В соцсетях обсуждают нападение членов Нацкорпуса на Сергея Сивохо

Инцидент произошел сегодня днем, под прицелом телекамер и на глазах у журналистов. Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а в прошлом шоумен и квнщик Сергей Сивохо должен был презентовать Национальную платформу примирения, однако появление членов Нацкорпуса внесло некоторые коррективы в повестку мероприятия.

Презентация переросла в конфликт, Сивохо толкнули, он упал, самых рьяных бойцов Нацкорпуса забрали в полицию, но уже через некоторое время отпустили.

Сивохо критиковали начиная со вчерашнего дня, после того как в эфире телеканала "НАШ", он заявил, что процесс интеграции Украины в НАТО застопорился, а реальные перспективы вступления в альянс отсутствуют. При этом он особо подчеркнул, что в НАТО не могут вступить страны с "внутренним конфликтом" и напомнил о боевых действиях в Украине именно в этом контексте, не вспомнив о роли России в этом конфликте.

Но сегодняшнее продолжение истории не ограничилось одной только критикой.

Представители Нацкорпуса начали громко выражать претензии, когда журналистам предоставили время для вопросов. Все якобы из-за того, что Сивохо назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом:

"Зеленский и военные должны защищать эту территорию, а не путем компромиссов или консенсусов. Много у вас предложений, но я не вижу, как вы собираетесь искать консенсус с военными, которые похоронили своих друзей, родителей, сыновей? Территорию Украины надо отвоевывать", — выразил свои претензии один из критиков.

А Сивохо, наконец, пояснил, что он имел в виду под внутренним конфликтом.

"Про внутренний конфликт. Как известно, у нас идет гибридная война. Один из способов ведения войны — это инициация внутреннего конфликта и поддержка его Российской Федерацией. Какие еще вопросы", — заявил Сергей Сивохо. Это, впрочем, спор не разрешило и советник секретаря СНБО получил удар по спине.

Фото: Цензор.net

В Сети принялись обсуждать, насколько корректно бить людей, если их мнение тебе не нравится. Не забыли вспомнить и то, что Нацкорпус якобы находится под влиянием министра МВД Арсена Авакова и по собственной инициативе давно не действует.

Многие журналисты и блогеры осудили действия активистов. Тем более, что подобные видео явно не улучшают имидж Украины и выставляют в дурном свете ветеранов АТО.

Впрочем, часть лидеров общественного мнения посчитали, что Сергей Сивохо был наказан за свои необдуманные слова, а Нацкорпус якобы просто выразил действиями то, что многие критики советника секретаря СНБО писали в комментариях. Некоторые при этом умудрились соблюсти этикет и осудить рукоприкладство.

Остроты ситуации добавило заявление самого секретаря СНБО. Алексей Данилов осудил нападение на своего советника Сергея Сивохо. Но добавил, что Сивохо – один из его 11 внештатных советников и он никогда не был уполномочен представлять позицию СНБО по каким-либо вопросам.

"У каждого моего внештатного советника есть своя позиция. И поэтому абсолютно рабочая ситуация, когда их позиция или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится", – добавил он.

Теперь от президента ожидают решительных действий. Ведь именно он одобрил создание Национальной платформы примирения и единства, а если ее презентация была сорвана, да еще и такими сомнительными личностями, как Нацкорпус, то ситуация может означать о наличии плохо прикрытого конфликта между министром МВД и президентом. И пассивная позиция последнего выглядит откровенной слабостью.

Обвиняют команду Владимира Зеленского и в "провале коммуникации".

Сам Сивохо написал пост, в котором заявил, что загадочные "они", видимо Нацкорпус, или те, кто за ним стоит, "хотят войны. Потому что война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог".

Впрочем, дату новой презентации, взамен сорванной, Сергей Сивохо не огласил.