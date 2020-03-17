Венедиктова стала генпрокурором и пообещала быстрое завершение резонансных дел

Верховная Рада на внеочередном заседании назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины.

"За" проголосовали 269 нардепов.

"Я обещаю не продавать дела и не сливать их", – заявила Венедиктова с трибуны Верховной Рады перед голосованием за свое назначене на должность Генпрокурора Украины.

Она также пообещала защитить прокуроров и одновременно завершить реформу генпрокуратуры. Венедиктова сказала, что в первую очередь проведет аудит и будет разбираться с люстрацией прокуроров.

"Все что можно быстро завершить, будет быстро завершено. У нас нет времени долго разбираться. Будут максимально быстро приняты законные решения", – ответила она на вопрос о будущем резонансных уголовных дел.

При этом она подчеркнула, что политчиеских пресследований в стране нет, но "воры должны сидеть в тюрьме".

Венедиктова также снова заявила, что необходимо отменить амнистию участникам Майдана, поскольку "настоящее национальное примирение без этого невозможно".

Отметим, после внеочередного заседаня Верховной Рады по принятию пакета законов для предотвращения коронавируса, глава ВР Дмитрий Разумков открыл сразу же второе внеочередное заседание, на которое пришел президент Украины Владимир Зеленский.

"Вношу предложение о предоставлении согласия Верховной рады на назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины. Ирина Валентиновна – известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом народный депутат, сейчас исполняет обязанности руководителя ГБР. Убежден, что профессиональные и моральные качества кандидата дадут возможность обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции и эффективное расследование громких уголовных дел", – заявил президент.

Он отметил, что в истории независимой Украины Ирина Венедиктова – первый генеральный прокурор-женщина.

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года. Она окончила Харьковский национальный университет внутренних дел и изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators. Имеет звание доктора юридических наук. До назначения на должность генпрокурора, она исполняла обязанности директора ГБР. До этого була депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Как ранее сообщал Фокус: