Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша новым главой Тернопольской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Труша Владимира Любомировича главой Тернопольской областной государственной администрации", – говорится в документе.

Напрмним, вчера, 18 марта, президент Украины освободил от обязанностей главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля, который подал заявление об отставке еще 22 февраля, после того, как в Тернопольской области прошли протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Китая.

Владимир Труш родился 12 апреля 1980 года в селе Лучинци, Рогатинский район, Ивано-Франковская область. Среднее образование получал в одной из местных школ. После ее окончания в 1997 году поступил в Национальный университет "Львовская политехника". В 2002 году окончил ВУЗ и начал трудовую деятельность.

В ноябре 2019 года занимал должность главы Рогатинской РГУ.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле 2019 года тогдашний глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента Владимира Зеленского.