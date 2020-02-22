Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА после протестов из-за эвакуации из Уханя

Игорь Сопель написал заявление об отставке по собственному желанию

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

Игорь Сопель подал заявление об отставке по по собственному желанию после протестов в Тернопольской области из-за эвакуации украинцев и граждан ряда других стран из китайского города Ухань.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", – говорится в сообщении ОП.

Напомним, в пригороде Тернополя, на въезде в санаторий "Медоборы", местные жители устроили молебен, опасаясь размещения там на карантин эвакуированных из китайского города Ухань украинцев. Местные жители говорили, что молебен направлен против опасности эпидемии коронавируса в регионе.

После этого, в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тем врачам, которые узнали, что к ним не привезут эвакуированных и спели по этому случаю гимн, нужно помнить самую важную строку из него.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Медицинский персонал и пациенты больницы в городе Винники (Львовская область) получив информацию, что к ним не привезут эвакуированных украинцев из китайского Уханя, спели гимн Украины.