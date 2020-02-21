Эвакуация из Уханя. Зеленский напомнил спевшим гимн врачам его самую важную строку

"І покажем, що ми браття козацького роду". "А козацкий род – это мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечо к плечо и никогда не бросать своих", – говорит президент

Тем врачам, которые узнали, что к ним не привезут эвакуированных и спели по этому случаю гимн, нужно помнить самую важную строку из него.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Многих из нас впечатлили кадры, когда персонал медучреждения, узнав о том, что эвакуированных везту не к ним, начал петь гимн Украины", – говорит Зеленский.

По его словам, таким людям не стоит забывать ключевую строку из всего гимна: "І покажем, що ми браття козацького роду".

"А козацкий род – это мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечо к плечо и никогда не бросать своих", – добавил глава Украины.

Также Зеленский выразил уверенность в том, что "у человеческого безразличия нет географического признака", поэтому большинство людей на Западе Украины были готовы принять эвакуированных.

"А поэтому поведение некоторых врачей и жителей не может стать поводом для того, чтобы клеймить весь регион", – считает президент.

"Самый страшный вирус – вирус ненависти. Его симптомы заметны сразу. В какой-то момент ты забываешь, что ты – человек и рядом с тобой – такие же люди. Желаю всем нам крепкого иммунитета от этого и других вирусов", – добавил под конец Зеленский.

На записи ниже видно, как одна из медсестер то ли от счастья, то ли от горя плачет во время строки "Душу й тіло ми положим за нашу свободу".

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.