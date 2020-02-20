Колонна с эвакуированными уже в Санжарах. Полиция разогнала протестующих (обновлено)

Часть протестующих пыталась не пустить автобусы в город и бросали в них камни. Полиция в ответ применила силу, есть задержанные и раненые.

Колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары.

В селе начались столкновения, слышны выстрелы. Часть протестующих пыталась не пустить автобусы в город и бросали в них камни. Другая часть их пыталсь остановить. Полиция в ответ применила силу, есть задержанные и раненые.

Все эвакуированные и водители – в защитных масках. Во многих автобусах разбиты окна.

Журналисты говорят, что в Санжары приехали 7 автобусов. Всю колонну сопровождают полицейские.

Автобусы заехали на территорию медцентра.

Рядом находятся протестующие и большое количество полицейских.

"Нацгвардия совершает прорыв, бьют куда видят. Десятка два, из тех кого я знаю, с травмами. Ничего серьезного – разбитые носы и лица в крови. Но мы намерены стоять до последнего", – рассказал Фокусу один из протестующих Роман Бобенец.

Некоторые протестующие к вечеру перешли в нетрезвое состояние.

Один из активистов предлагает построить для эвакуированных мобильные домики.

"Вы понимаете, что мобильный домик за два часа строится и стоит 2000 грн. И не было бы такого ажиотажа. У нас тут все коммуникации есть, все связано. Понимаете, вы отравите нас", – говорит он.

Также протестующий объяснил, почему лично он боится приезда украинцев из Уханя: с борта в Китае сняли четырех пассажиров, которые якобы были заражены.

"Зараженные", в свою очередь, могли общаться с другими людьми, а вирус передается воздушно-капельным путем. Соответственно, считает активист, нет гарантии, что в Украину прилетели здоровые граждане.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.