Коронавирусный бунт. Местные жители рассказали, что происходит в Новых Санжарах

Еще недавно спокойный курортный городок в Полтавской области сегодня превратился в поле боя. Жители поселка Новые Санжары еще ночью вышли на митинг против размещения в местном санатории эвакуированных из Уханя. Фокус из первых уст выяснил детали происходящего.

Протесты начались еще ночью 20 февраля, незадолго до этого стало ясно - в Новые Санжары везут гостей из Китая. Размещать эвакуированных будут в военном санатории, который находится в самом центре поселка. Местные жители такой новости не обрадовались. Въезд в поселок перекрыли, на протест вышли около 300-400 людей. Среди них как взрослые, так и подростки. Детей помладше закрыли в школе. Один из активистов, Роман Бобенец рассказал Фокусу, что протестуют они не столько против самих эвакуированных и коронавируса, сколько против их размещения именно в этом санатории.

Санаторий не для коронавируса

"Суть в том, что военный санаторий – это санаторий, в котором отдыхают военные после АТО, проходят реабилитацию, и он не приспособлен даже для возможно больных. Тем более нет достоверной информации, что они не больны коронавирусом. И военный санаторий находится в самом центре курортного городка, т.е. возможно стремительное распространение этого вируса", – говорит он.

По словам Романа, полиция на неофициальном уровне сообщила митингующим, что эвакуированные не заражены опасным коронавирусом, но могут быть переносчиками, потому и должны находится 14 дней в карантине.

Фото: kolo.news/Виталий Крицкий

"Да, они (полиция – авт.) говорят нам, мол, все нормально. Но тогда возникает вопрос, почему вы силой прорываетесь, а не объясняете людям, что происходит? Необходимо было провести с нами какой-то диалог, а не прорываться штурмом через жителей. Если бы заранее собрали людей и рассказали, что к нам едут из Китая, все готово к встрече, и все будет хорошо – это одно. Но ничего этого не было. Люди потому и взбунтовались, что все было до последнего засекречено", - продолжает протестующий.

Роман Бобенец также говорит, что вчера после ужина вывезли всех постояльцев санатория.

"Мы не против того чтобы людей эвакуировали и привезли домой на родину, но не в такое учреждение и не таким образом – под грифом засекречено", – подытожил он.

Карантинная зона

Учитель биологии в школе Новых Санжар не смогла сегодня утром попасть на работу – все дороги в поселке перекрыты нацгардией.

"Перекрыты все дороги в Новые Санжары, даже из Полтавы автобусы в Санжары не идут. Стоят блокпосты с полицией и тяжелой военной техникой. БТРы и очень много национальной гвардии. С протестующими вступали в стычки. Даже 10 человек скрутили и забрали", - рассказывает Фокусу Екатерина Павловна.

По словам учительницы, местные жители до последнего не были осведомлены о приезде эвакуированных из Китая.

"Медперсонал предупреждали, что к ним привезут раненных из зоны АТО и слово "коронавирус" все это время даже не произносился. У меня много знакомых работает в этом санатории и все в шоке от происходящего. Да, вчера провели в санатории работникам психологический тренинг, но у них нет даже повязок на время инкубационного периода. Не готовы они ни морально, ни физически. Медсестры, когда узнали об эвакуированных из Уханя не знали что делать – идти на работу сразу с чемоданом или что?", – продолжает Екатерина Павловна.

И пока официально власти не проводят разъяснения и не вступают в диалог с местными жителями, Новые Санжары полнятся слухами. Так, например, появилась информация, что глава областной администрации заблокировал в кабинете главу сельской рады дабы не допускать к людям – причины неизвестны. Так же стали поговаривать, что весь поселок поместят на карантин.

"На неофициальном уровне нам сообщили, что Новые Санжары перекроют для въезда и выезда. Объявлена карантинная зона", - говорит учительница местной школы.

Фото: kolo.news/Виталий Крицкий

Автобусы с эвакуированными выехали из Харьковского аэропорта.

Видео Надежды Зайченко, mediaport.ua.

Сейчас в Новых Санжарах пытается успокоить местных жителей глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, а глава облсовета Александр Биленький созывает на завтра его на экстренное заседание. Нацгвардия и полиция зашли в город. Протестущие перекрыли дорогу к санаторию. Сейчас ситуация спокойная.