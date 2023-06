Лаборатории в Ухане проводили тайные эксперименты с COVID-19 для армии Китая, – CМИ

По данным журналистов, в "теневых" лабораториях создавали мутирующие вирусы и биологическое оружие. А перед вспышкой коронавируса китайские ученые проводили исследования вакцин.

Китайские ученые проводили в Ухане секретные военные исследования в "теневых" лабораториях. Это доказывает связи Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с Уханьским институтом вирусологии во время распространения по миру вируса COVID-19, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на электронные письма Госдепартамента США.

Ведущий научный сотрудник лаборатории Ши Чжэнли, получившая прозвище "женщина-летучая мышь" за многолетнюю работу над коронавирусами летучих мышей неоднократно отрицала связи с военными.

Ученые работали с китайскими военными над созданием мутирующего вируса и биологического оружия в момент начала пандемии. Уханьская лаборатория занимается секретными исследованиями для китайских военных с 2017 года, говорится в материале.

Пекин мог скрывать данные о пандемии COVID-19

Одно из электронных писем указывает на наличие "теневых" лабораторий НОАК в Ухане. Другое письмо доказывает то, как Пекин скрывал данные о COVID-19 в первые дни пандемии.

"Первоначальная вспышка могла быть локализована в Китае, если бы Пекин не скрыл ее", — говорится в письме.

Исполнительный директор некоммерческой организации U.S. Right to Know Гэри Раскин призвал администрацию президента США Джо Байдена полностью опубликовать отредактированные письма.

"Это важно, ведь Госдепартамент имеет доказательства военного участия Китая в Уханьском институте вирусологии. Там вполне могли проводиться секретные исследования. Это серьезные обвинения, которые должны быть доказаны. США обязаны этими доказательствами и анализом каждой из миллионов семей, которые потеряли близкого человека из-за COVID", — указал он.

Китайцы проводили исследования по биозащите

По данным издания, осенью перед вспышкой коронавируса в одной из секретных лабораторий проводили исследования вакцин. Ричард Эбрайт, эксперт по биобезопасности и профессор химии и химической биологии Университета Рутгерса, сказал, что главное внимание китайские специалисты уделили исследованиям в области биозащиты.

"Исследование не имело других гражданских целей, кроме биозащиты. Нужно было обнаружить и разработать агенты биологического оружия и выяснить их угрозы. Новые данные подтверждают, что не только США, но и Китай проводил исследование по биозащите", — объяснил эксперт.

Бывший советник ВОЗ Джейми Метцл считает, что если удастся доказать вовлеченность НОАК в сотрудничество с секретными лабораториями, это сильно ослабит аргументы против гипотезы происхождения COVID-19.

С ним согласился профессор глобальной биобезопасности в Университете Нового Южного Уэльса Райна Макинтайр. Сейчас все аргументы основаны на непроверенных данных от Ши Чжэнли, добавила она.

Напомним, что ранее в Уханьской лаборатории нашли "нулевого пациента" с COVID-19. Ученые говорили, что их кусали летучие мыши при сборе образцов в пещере в 2017 году.

Ученые также выяснили, как вирус SARS-CoV-2 влияет на мозг человека. Нейроны в мозгу заболевших могут сливаться и работать синхронно.