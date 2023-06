Лабораторії в Ухані проводили таємні експерименти з COVID-19 для армії Китаю, – ЗМІ

За даними журналістів, у "тіньових" лабораторіях створювали мутуючі віруси та біологічну зброю. А перед спалахом коронавірусу китайські вчені проводили дослідження вакцин.

Китайські вчені проводили в Ухані секретні військові дослідження у "тіньових" лабораторіях. Це доводить зв'язки Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) з Уханьським інститутом вірусології під час поширення у світі вірусу COVID-19, пише британський таблоїд The Sun із посиланням на електронні листи Держдепартаменту США.

Провідна наукова співробітниця лабораторії Ши Чженлі, яка отримала прізвисько "жінка-кажан" за багаторічну роботу над коронавірусами кажанів, неодноразово заперечувала зв'язки з військовими.

Вчені працювали з китайськими військовими над створенням мутуючого вірусу і біологічної зброї в момент початку пандемії. Уханьська лабораторія займається секретними дослідженнями для китайських військових із 2017 року, йдеться у матеріалі.

Один з електронних листів вказує на наявність "тіньових" лабораторій НВАК в Ухані. Інший лист доводить те, як Пекін приховував дані про COVID-19 у перші дні пандемії.

"Початковий спалах міг бути локалізований у Китаї, якби Пекін не приховав його", — йдеться у листі.

Виконавчий директор некомерційної організації US Right to Know Гері Раскін закликав адміністрацію президента США Джо Байдена повністю опублікувати відредаговані листи.

"Це важливо, адже Держдепартамент має докази військової участі Китаю в Уханьському інституті вірусології. Там цілком могли проводити секретні дослідження. Це серйозні звинувачення, які мають бути доведені. США зобов'язані цими доказами та аналізом кожної з мільйонів сімей, які втратили близьку людину через COVID", — зазначив він.

Китайці проводили дослідження з біозахисту

За даними видання, восени перед спалахом коронавірусу в одній із секретних лабораторій проводили дослідження вакцин. Річард Ебрайт, експерт з біобезпеки та професор хімії та хімічної біології Університету Рутгерса, сказав, що головну увагу китайські фахівці приділили дослідженням у галузі біозахисту.

"Дослідження не мало інших цивільних цілей, крім біозахисту. Потрібно було виявити та розробити агенти біологічної зброї та з'ясувати їх загрози. Нові дані підтверджують, що не лише США, а й Китай проводив дослідження з біозахисту", — пояснив експерт.

Колишній радник ВООЗ Джеймі Метцл вважає, що якщо вдасться довести залучення НВАК до співпраці з секретними лабораторіями, це сильно послабить аргументи проти гіпотези походження COVID-19.

З ним погодився професор глобальної біобезпеки в Університеті Нового Південного Уельсу Райна Макінтайра. Зараз усі аргументи ґрунтуються на неперевірених даних від Ши Чженлі, додала вона.

