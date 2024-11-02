Причини раку знайдено: віруси виявилися небезпечнішими, ніж учені вважали раніше

Рак виникає через неконтрольований поділ клітин, який може поширюватися на інші частини тіла. Експерти пояснюють, що віруси можуть призводити до раку через прямі або непрямі механізми.

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Деякі з найбільш визнаних факторів ризику раку включають куріння, вплив токсичних хімічних речовин або радіації, а також генетичні мутації. Однак ще однією менш відомою, але важливою причиною є віруси, пише Live Science.

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Встановлено, що певні віруси сприяють розвитку раку в людини. Сім ключових вірусів пов'язані з цим ризиком: віруси папіломи людини (ВПЛ), віруси гепатиту B (ВГВ) і гепатиту C (ВГС), вірус Епштейна-Барр (ВЕБ), герпесвірус саркоми Капоші, Т-клітинний лімфотропний вірус людини і поліомавірус клітин Меркеля.

Крім того, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) підвищує ризик розвитку раку, дозволяючи іншим вірусам, що викликають рак, розвиватися в організмі.

Хоча інфікування цими вірусами не гарантує захворювання на рак, дослідження показують, що вірусні інфекції можуть бути причиною приблизно 10% випадків раку у світі.

Наприклад, понад 90% дорослих інфіковані вірусом ВЕБ, але лише невеликий відсоток із них захворіли на рак, пов'язаний з цим вірусом. Дослідження 2012 року свідчать, що вірусні інфекції можуть бути пов'язані з більш ніж 1,4 млн випадків раку у світі щороку.

Експерти пояснюють, що віруси можуть призводити до раку через прямі або непрямі механізми. Наприклад, ВПЛ є причиною понад 37 000 нових випадків раку щороку в США, включаючи рак шийки матки, анальний рак і рак горла.

Певні штами ВПЛ можуть порушувати протипухлинні функції організму, що призводить до неконтрольованого росту клітин. Вакцини проти ВПЛ є високоефективними, запобігаючи багатьом штамам вірусу, пов'язаним з раком.

Інші віруси, такі як ВГВ і ВГС, опосередковано сприяють розвитку раку, викликаючи хронічне запалення печінки, що призводить до її пошкодження. У разі тривалої інфекції спроба печінки відновити пошкоджені клітини може призвести до мутацій і потенційно ракових утворень.

Так само ВІЛ через непрямий вплив підвищує ризик виникнення різних видів раку, підриваючи імунну систему і створюючи середовище, сприятливе для інших вірусів, що викликають рак.

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Профілактичні заходи, зокрема вакцинація проти ВПЛ і ВГВ, показали обнадійливі результати у зниженні рівня захворюваності на рак, спричинений вірусами. Практика безпечної поведінки, а також противірусне лікування можуть ще більше знизити ці ризики.

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