Тривожні сигнали: чому вчені не радять їсти донер кебаб і шаурму в Польщі

Польські вчені дослідили м'ясо з 35 точок громадського харчування, які пропонують донер кебаби, та виявили тривожні невідповідності. Лише 28% зразків дійсно були тим м'ясом, за яке їх видавали.

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Перекусити донер кебабом у місцевій забігайлівці може здатися ідеальним варіантом, але уважний погляд на те, що насправді міститься в цьому м'ясі, може виявитися несподіваним. Дослідження, проведене Вроцлавським університетом природничих і біологічних наук у Польщі, вивчило інгредієнти донер кебабів, що продаються в різних точках громадського харчування, і виявило деякі дивовижні результати, пише IFLScience.

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У цьому дослідженні вчені проаналізували 35 зразків м'яса для кебабів, зібраних у 31 місці в Польщі та чотирьох у Німеччині. Використовуючи метод генетичного тестування, відомий як ПЛР, вони перевірили м'ясо на чотири конкретні види: овече, куряче, коров'яче та свиняче.

Цей тест розробили для того, щоб виявити, чи правильно маркується м'ясо цих тварин. Дослідників шокувало, що лише 28% зразків відповідали рекламованому м'ясу, тоді як 60% містили або незадекларовані види м'яса, або заміну на дешевше м'ясо, наприклад, курятину замість ягнятини.

Найчастіше дорожче м'ясо (зокрема, баранина) замінювали або додавали дешевше (наприклад, курятину), яке не було марковане. Багато шашликів з баранини наповнювали курятиною та/або яловичиною.

Ще більше занепокоєння викликало те, що три з цих неправильно маркованих шашликів з бараниною містили свинину — тривожне відкриття для людей, які не вживають свинину з релігійних чи культурних причин. Цікаво, що курячі шашлики здебільшого відповідали своїм етикеткам, хоча один зразок також містив яловичину.

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Важливо пам'ятати, що результати дослідження відображають обмежений розмір вибірки з Польщі та Німеччини, а не оцінку всіх закладів, де готують донер кебаб. Однак подібні аналізи в інших країнах вказують на схожі проблеми.

Наприклад, у 2009 році у Великій Британії перевірили 494 донер кебаби, і 40% з них не змогли точно вказати м'ясо на етикетках. До 35% зразків містили різні види м'яса, а шість зразків містили незадекларовану свинину. Дослідження також виявило високий вміст калорій, жирів і солі в деяких з цих кебабів, причому одна порція містила майже цілоденну норму калорій і насичених жирів.

Хоча ці дані можуть викликати занепокоєння, важливо не судити про всі заклади за цими результатами. Якість і справжність м'яса може дуже сильно відрізнятися, і багато відомих ресторанів пропонують високоякісні варіанти. Як завжди, прозорість у маркуванні та джерелах походження інгредієнтів залишається вирішальним фактором для довіри споживачів.

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