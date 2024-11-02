Тревожные сигналы: почему ученые не советуют есть донер кебаб и шаурму в Польше

Польские ученые исследовали мясо из 35 точек общественного питания, которые предлагают донер кебабы, и обнаружили тревожные несоответствия. Только 28% образцов действительно были тем мясом, за которое их выдавали.

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Перекусить донер кебабом в местной забегаловке может показаться идеальным вариантом, но внимательный взгляд на то, что на самом деле содержится в этом мясе, может оказаться неожиданным. Исследование, проведенное Вроцлавским университетом естественных и биологических наук в Польше, изучило ингредиенты донер кебабов, продаваемых в различных точках общественного питания, и обнаружило некоторые удивительные результаты, пишет IFLScience.

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В этом исследовании ученые проанализировали 35 образцов мяса для кебабов, собранных в 31 месте в Польше и четырех в Германии. Используя метод генетического тестирования, известный как ПЦР, они проверили мясо на четыре конкретных вида: овечье, куриное, коровье и свиное.

Этот тест разработали для того, чтобы выявить, правильно ли маркируется мясо этих животных. Исследователей шокировало, что только 28% образцов соответствовали рекламируемому мясу, тогда как 60% содержали либо незадекларированные виды мяса, либо замену на более дешевое мясо, например, курятину вместо ягнятины.

Чаще всего более дорогое мясо (в частности, баранина) заменяли или добавляли более дешевое (например, курятину), которое не было маркировано. Многие шашлыки из баранины наполняли курятиной и/или говядиной.

Еще большее беспокойство вызвало то, что три из этих неправильно маркированных шашлыков с бараниной содержали свинину — тревожное открытие для людей, которые не употребляют свинину по религиозным или культурным причинам. Интересно, что куриные шашлыки в основном соответствовали своим этикеткам, хотя один образец также содержал говядину.

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Важно помнить, что результаты исследования отражают ограниченный размер выборки из Польши и Германии, а не оценку всех заведений, где готовят донер кебаб. Однако подобные анализы в других странах указывают на похожие проблемы.

Например, в 2009 году в Великобритании проверили 494 донер кебабы, и 40% из них не смогли точно указать мясо на этикетках. До 35% образцов содержали различные виды мяса, а шесть образцов содержали незадекларированную свинину. Исследование также выявило высокое содержание калорий, жиров и соли в некоторых из этих кебабов, причем одна порция содержала почти целодневную норму калорий и насыщенных жиров.

Хотя эти данные могут вызывать беспокойство, важно не судить обо всех заведениях по этим результатам. Качество и подлинность мяса может очень сильно отличаться, и многие известные рестораны предлагают высококачественные варианты. Как всегда, прозрачность в маркировке и источниках происхождения ингредиентов остается решающим фактором для доверия потребителей.

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