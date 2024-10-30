Обезьяна-алкоголик – горе в семье: почему животные употребляют спиртное (фото)

Считается, что случаи употребления алкоголя среди животных являются единичными, однако ученые нашли доказательства обратного. Оказывается, что животные на самом деле до сих пор часто употребляют ферментированные фрукты, в которых содержится этанол.

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Экологи обнаружили новые доказательства, которые противоречат предыдущим предположениям, что потребление животными этанола не людьми является редким и по большей части случайным. Согласно исследованию, этанол является естественным веществом, которое встречается почти во всех экосистемах, и вполне вероятно, что животные, которые питаются фруктами или нектаром, регулярно сталкиваются с ним, пишет Phys.org.

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"Мы отходим от этой ориентированной на человека идеи, что этанол является чем-то уникальным для потребления человеком", — пояснила ведущий автор исследования, поведенческий эколог из Университета Эксетера Кимберли Хокингс. Она добавляет, что этанол существует в природе в большем количестве, чем считалось ранее. А это делает его доступным для многих животных, которые питаются фруктами.

Животные на самом деле до сих пор часто употребляют ферментированные фрукты, в которых содержится этанол Фото: Julia Casorso

Широкое распространение этанола датируется примерно 100 миллионами лет, что совпадает с появлением цветковых растений, которые начали производить нектар и плоды. Эти сахаристые вещества позволили дрожжам начать брожение, что привело к образованию этанола.

Хотя уровень этанола во фруктах, которые сбраживаются естественным путем, обычно колеблется в пределах 1-2% объемных единиц, в некоторых перезрелых плодах пальмы в Панаме зафиксировали концентрацию этанола до 10,2% объемных единиц.

Многие животные, в частности приматы, имеют генетические адаптации, которые позволяют им эффективно метаболизировать этанол. Считается, что это эволюционное развитие было точно настроено, чтобы помочь этим животным избежать негативных последствий интоксикации.

Молекулярный эколог из Колледжа Центральной Флориды Мэтью Керриган отмечает, что нарушение ориентации на деревьях или уклонение от хищников может повредить выживанию и размножению.

Однако, преднамеренность потребления животными этанола остается неопределенной. Хотя некоторые исследователи считают, что животные ищут калорий в ферментированных фруктах, а не пьянящего эффекта, продолжаются дебаты о том, может ли потребление этанола иметь дополнительные преимущества.

Например, соединения, высвобождаемые во время ферментации, могут помочь животным находить источники пищи, хотя вряд ли животные могут обнаружить сам этанол.

Более того, потребление этанола может иметь медицинские преимущества. Одним из примеров является то, что плодовые мухи намеренно откладывают свои яйца в вещества, содержащие этанол, чтобы защитить их от паразитов. Когда личинки плодовых мушек сталкиваются с паразитами, они увеличивают потребление этанола, потенциально как защитная мера.

Поведенческий эколог Анна Боуленд из Университета Эксетера добавляет: "Существуют теории, которые предполагают, что этанол может активировать эндорфиновые и дофаминовые системы, что приводит к ощущению расслабления, которое может иметь социальные преимущества для животных".

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Хотя существует еще много вопросов о роли этанола в поведении и физиологии животных, исследователи планируют изучить его социальные последствия и продолжить исследование ферментов, участвующих в метаболизме алкоголя.

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