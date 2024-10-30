Мавпа-алкоголік — горе в сім'ї: чому тварини вживають спиртне (фото)

Вважається, що випадки вживання алкоголю серед тварин є поодинокими, проте вчені знайшли докази протилежного. Виявляється, що тварини насправді досі часто вживають ферментовані фрукти, в яких міститься етанол.

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Екологи виявили нові докази, які суперечать попереднім припущення, що споживання тваринами етанолу не людьми є рідкісним і здебільшого випадковим. Згідно з дослідженням, етанол є природною речовиною, яка зустрічається майже в усіх екосистемах, і цілком ймовірно, що тварини, які харчуються фруктами або нектаром, регулярно стикаються з ним, пише Phys.org.

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"Ми відходимо від цієї орієнтованої на людину ідеї, що етанол є чимось унікальним для споживання людиною", — пояснила провідна авторка дослідження, поведінкова екологиня з Університету Ексетера Кімберлі Хокінгс. Вона додає, що етанол існує в природі в більшій кількості, ніж вважалося раніше. А це робить його доступним для багатьох тварин, які харчуються фруктами.

Тварини насправді досі часто вживають ферментовані фрукти, в яких міститься етанол Фото: Julia Casorso

Широке розповсюдження етанолу датується приблизно 100 мільйонами років, що збігається з появою квіткових рослин, які почали виробляти нектар і плоди. Ці цукристі речовини дали можливість дріжджам почати бродіння, що призвело до утворення етанолу.

Хоча рівень етанолу у фруктах, що зброджуються природним шляхом, зазвичай коливається в межах 1-2% об'ємних одиниць, у деяких перестиглих плодах пальми в Панамі зафіксували концентрацію етанолу до 10,2% об'ємних одиниць.

Багато тварин, зокрема примати, мають генетичні адаптації, які дозволяють їм ефективно метаболізувати етанол. Вважається, що цей еволюційний розвиток був точно налаштований, щоб допомогти цим тваринам уникнути негативних наслідків інтоксикації.

Молекулярний еколог з Коледжу Центральної Флориди Метью Керріган наголошує, що порушення орієнтації на деревах або ухилення від хижаків може зашкодити виживанню та розмноженню.

Однак, навмисність споживання тваринами етанолу залишається невизначеною. Хоча деякі дослідники вважають, що тварини шукають калорій у ферментованих фруктах, а не п'янкого ефекту, тривають дебати про те, чи може споживання етанолу мати додаткові переваги.

Наприклад, сполуки, що вивільняються під час ферментації, можуть допомогти тваринам знаходити джерела їжі, хоча навряд чи тварини можуть виявити сам етанол.

Щобільше, споживання етанолу може мати медичні переваги. Одним із прикладів є те, що плодові мухи навмисно відкладають свої яйця у речовини, що містять етанол, щоб захистити їх від паразитів. Коли личинки плодових мушок стикаються з паразитами, вони збільшують споживання етанолу, потенційно як захисний захід.

Поведінкова екологиня Анна Боуленд з Університету Ексетера додає: "Існують теорії, які припускають, що етанол може активувати ендорфінові та дофамінові системи, що призводить до відчуття розслаблення, яке може мати соціальні переваги для тварин".

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Хоча існує ще багато питань щодо ролі етанолу в поведінці та фізіології тварин, дослідники планують вивчити його соціальні наслідки та продовжити дослідження ферментів, що беруть участь у метаболізмі алкоголю.

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