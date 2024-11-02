Причины рака найдены: вирусы оказались опаснее, чем ученые считали ранее

Рак возникает из-за неконтролируемого деления клеток, которое может распространяться на другие части тела. Эксперты объясняют, что вирусы могут приводить к раку через прямые или косвенные механизмы.

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Некоторые из наиболее признанных факторов риска рака включают курение, воздействие токсичных химических веществ или радиации, а также генетические мутации. Однако еще одной менее известной, но важной причиной являются вирусы, пишет Live Science.

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Установлено, что определенные вирусы способствуют развитию рака у человека. Семь ключевых вирусов связаны с этим риском: вирусы папилломы человека (ВПЧ), вирусы гепатита B (ВГВ) и гепатита C (ВГС), вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), герпесвирус саркомы Капоши, Т-клеточный лимфотропный вирус человека и полиомавирус клеток Меркеля.

Кроме того, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) повышает риск развития рака, позволяя другим вирусам, вызывающим рак, развиваться в организме.

Хотя инфицирование этими вирусами не гарантирует заболевание раком, исследования показывают, что вирусные инфекции могут быть причиной примерно 10% случаев рака в мире.

Например, более 90% взрослых инфицированы вирусом ВЭБ, но лишь небольшой процент из них заболели раком, связанным с этим вирусом. Исследования 2012 года свидетельствуют, что вирусные инфекции могут быть связаны с более чем 1,4 млн случаев рака в мире ежегодно.

Эксперты объясняют, что вирусы могут приводить к раку через прямые или косвенные механизмы. Например, ВПЧ является причиной более 37 000 новых случаев рака каждый год в США, включая рак шейки матки, анальный рак и рак горла.

Определенные штаммы ВПЧ могут нарушать противоопухолевые функции организма, что приводит к неконтролируемому росту клеток. Вакцины против ВПЧ являются высокоэффективными, предотвращая многие штаммы вируса, связанные с раком.

Другие вирусы, такие как ВГВ и ВГС, косвенно способствуют развитию рака, вызывая хроническое воспаление печени, что приводит к ее повреждению. В случае длительной инфекции попытка печени восстановить поврежденные клетки может привести к мутациям и потенциально раковым образованиям.

Так же ВИЧ через косвенное воздействие повышает риск возникновения различных видов рака, подрывая иммунную систему и создавая среду, благоприятную для других вирусов, вызывающих рак.

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Профилактические меры, в частности вакцинация против ВПЧ и ВГВ, показали обнадеживающие результаты в снижении уровня заболеваемости раком, вызванным вирусами. Практика безопасного поведения, а также противовирусное лечение могут еще больше снизить эти риски.

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