Вирусная угроза. Хроники пандемии COVID-19 в самых ярких фото
Год назад, 12 марта, в Украине объявили карантин. В подборке Фокуса — фотографии, показывающие, как украинцы справлялись с новыми вызовами. Хроники карантина — в документальных фото.
Накануне карантина: беспорядки в Новых Санжарах
20 февраля украинцев, эвакуированных из охваченного эпидемией Уханя, привезли в поселок Новые Санжары Полтавской области. Местные жители этому не обрадовались: автобусы с приезжими забросали камнями
На черный день: карантин и ажиотаж в магазинах
Первые дни карантина ознаменовались ажиотажным спросом на некоторые продукты и товары. Люди запасались туалетной бумагой, сахаром, гречкой и другими крупами.
Так победим: 9 мая во время пандемии
9 мая после окончания праздничного шествия люди в защитных костюмах продезинфицировали территорию киевского Парка Вечной Славы.
Операция века — задержание пловца в Киеве
6 апреля киевлянин Валентин Бурьянов вплавь добрался до Гидропарка, пытаясь попасть на закрытую из-за карантина тренажерную площадку. Нарушителя задерживали 12 полицейских, что послужило поводом для шутокВажно
Хроники карантина: арт-сопротивление
12 мая в 20 городах Украины прошла акция #стопкультурныйкарантин. Работники сферы креативных индустрий осветили небо прожекторами, выступая против карантинных ограничений
Прививка для президента
2 марта 2021-го во время рабочей поездки в Луганскую область Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса препаратом CoviShield, показав пример согражданам