Вирусная угроза. Хроники пандемии COVID-19 в самых ярких фото

Год назад, 12 марта, в Украине объявили карантин. В подборке Фокуса — фотографии, показывающие, как украинцы справлялись с новыми вызовами. Хроники карантина — в документальных фото.

Накануне карантина: беспорядки в Новых Санжарах

[ + – ] Февраль 2020. Беспорядки в Новых Санжарах

20 февраля украинцев, эвакуированных из охваченного эпидемией Уханя, привезли в поселок Новые Санжары Полтавской области. Местные жители этому не обрадовались: автобусы с приезжими забросали камнями

На черный день: карантин и ажиотаж в магазинах

[ + – ] Туалетная бумага внезапно стала дефицитом Фото: Getty Images

Первые дни карантина ознаменовались ажиотажным спросом на некоторые продукты и товары. Люди запасались туалетной бумагой, сахаром, гречкой и другими крупами.

Так победим: 9 мая во время пандемии

[ + – ] 9 мая 2020: празднование Дня Победы и дезинфекция парка Славы Фото: Getty Images

9 мая после окончания праздничного шествия люди в защитных костюмах продезинфицировали территорию киевского Парка Вечной Славы.

Операция века — задержание пловца в Киеве

[ + – ] 6 апреля 2020. Дюжина полицейских задерживают нарушителя карантина

6 апреля киевлянин Валентин Бурьянов вплавь добрался до Гидропарка, пытаясь попасть на закрытую из-за карантина тренажерную площадку. Нарушителя задерживали 12 полицейских, что послужило поводом для шуток

Важно

Начало конца. Почему ученые говорят, что эпидемия COVID-19 идет на спад

Хроники карантина: арт-сопротивление

[ + – ] 12 мая. Творческие работники протестуют против карантина Фото: Getty Images

12 мая в 20 городах Украины прошла акция #стопкультурныйкарантин. Работники сферы креативных индустрий осветили небо прожекторами, выступая против карантинных ограничений

Прививка для президента

[ + – ] 2 марта 2021. Президент Владимир Зеленский получает прививку CoviShield Фото: president.gov.ua

2 марта 2021-го во время рабочей поездки в Луганскую область Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса препаратом CoviShield, показав пример согражданам