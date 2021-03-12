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Вирусная угроза. Хроники пандемии COVID-19 в самых ярких фото

Евгения Королёва
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Фото: Getty Images | Без пробок. Во время локдауна улицы украинских городов опустели из-за закрытых предприятий и неработающего общественного транспорта

Год назад, 12 марта, в Украине объявили карантин. В подборке Фокуса — фотографии, показывающие, как украинцы справлялись с новыми вызовами. Хроники карантина — в документальных фото.

Накануне карантина: беспорядки в Новых Санжарах

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Февраль 2020. Беспорядки в Новых Санжарах

20 февраля украинцев, эвакуированных из охваченного эпидемией Уханя, привезли в поселок Новые Санжары Полтавской области. Местные жители этому не обрадовались: автобусы с приезжими забросали камнями

На черный день: карантин и ажиотаж в магазинах

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Туалетная бумага внезапно стала дефицитом
Фото: Getty Images

Первые дни карантина ознаменовались ажиотажным спросом на некоторые продукты и товары. Люди запасались туалетной бумагой, сахаром, гречкой и другими крупами.

Так победим: 9 мая во время пандемии

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9 мая 2020: празднование Дня Победы и дезинфекция парка Славы
Фото: Getty Images

9 мая после окончания праздничного шествия люди в защитных костюмах продезинфицировали территорию киевского Парка Вечной Славы.

Операция века — задержание пловца в Киеве

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6 апреля 2020. Дюжина полицейских задерживают нарушителя карантина

6 апреля киевлянин Валентин Бурьянов вплавь добрался до Гидропарка, пытаясь попасть на закрытую из-за карантина тренажерную площадку. Нарушителя задерживали 12 полицейских, что послужило поводом для шуток

Важно
Начало конца. Почему ученые говорят, что эпидемия COVID-19 идет на спад
Начало конца. Почему ученые говорят, что эпидемия COVID-19 идет на спад

Хроники карантина: арт-сопротивление

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12 мая. Творческие работники протестуют против карантина
Фото: Getty Images

12 мая в 20 городах Украины прошла акция #стопкультурныйкарантин. Работники сферы креативных индустрий осветили небо прожекторами, выступая против карантинных ограничений 

Прививка для президента

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2 марта 2021. Президент Владимир Зеленский получает прививку CoviShield
Фото: president.gov.ua

2 марта 2021-го во время рабочей поездки в Луганскую область Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса препаратом CoviShield, показав пример согражданам